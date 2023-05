L'S3 domani fa tappa a Perugia

PERUGIA-Sarà piazza IV Novembre, nel cuore di Perugia, la location scelta per la tappa numero otto del circuito 2023 del Volley S3. Domani, mercoledì 31 maggio, la Fontana Maggiore, la Cattedrale e il Palazzo dei Priori faranno da sfondo all’appuntamento con i giovanissimi pallavolisti umbri. Sarà una giornata di grande divertimento in una regione di notevoli tradizioni pallavolistiche. Come ormai da format consolidato, anche a Perugia la mattina l’accesso ai campi sarà tutto per gli studenti degli istituti scolastici mentre nel pomeriggio verrà dato spazio ai giovanissimi pallavolisti delle società del territorio.