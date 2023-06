Padova e Civitanova protagoniste nella 1a della Junior League

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)- Pochi minuti fa è terminata la prima giornata dei Gironi validi per la Del Monte® Junior League all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche e al PalaPrincipi di Potenza Picena. Le classifiche dei Gruppi A e B saranno definite dalle sfide in programma domani, venerdì 2 giugno, e nella mattinata del giorno successivo. Nel pomeriggio di sabato Si disputeranno le Finali per il 9° e per il 7° posto, ma anche le Semifinali in gara unica. Il calendario di domenica 4 prevede, in mattinata, le Finali per il 5° e per il 3° posto. La resa dei conti per il tricolore andrà in scena domenica alle 16.00.



Nel Girone A, al PalaPrincipi, la mattinata si è aperta con la vittoria per 3-1 della Pallavolo Padova sulla Valsa Group Modena. Sorprendente il cambio di ritmo patavino nel primo set con gli emiliani avanti di 1 punto (14-15) e poi sconfitti 25-16. La formazione veneta si è ripetuta nel pomeriggio contro l’Emma Villas Siena in tre set prendendo la vetta del girone. Buon impatto con il torneo per la Sir Safety Susa Perugia , abile nel piegare con il massimo scarto i senesi nell’unico match disputato. Bene anche la Gamma Chimica Brugherio, solida nel reagire al giro a vuoto del secondo set contro Modena imponendosi 3-1. Ancora fermi al palo i giganti emiliani e il team toscano.



Nel Girone B, che oggi ha animato il giorno di gare all’Eurosuole Forum, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova sono primi a punteggio pieno grazie ai successi da 3 punti contro Top Volley Cisterna e WithU Verona. A quota 3 con una sola partita disputata figurano l’Itas Trentino, implacabile contro i pontini in tre set, e Vero Volley Monza, vincitrice con il massimo scarto contro gli scaligeri, ma con un po’ di fiatone nei primi due parziali conquistati in volata. Ancora a secco, quindi, gli Under 20 laziali e il collettivo veneto.



