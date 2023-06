Brugherio-Monza è la finale della Junior League

Sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum di Civitanova, i Diavoli Rosa partono subito forte n Semifinale superando Trento 25-22 nel primo parziale. A rientro in campo la formazione gialloblù si rialza (19-25), ma nel terzo set è ancora la Gamma Chimica a guidare le danze restituendo al mittente il 25-19 del parziale precedente. Nel quarto atto i brianzoli hanno fretta di chiudere, nonostante il tentativo dei dolomitici di rientrare in gara con un muro di caratura elevatissima. Laurenzano e compagni riescono a spaventare gli avversari (18-17), abili però a salvaguardare il cuscinetto di sicurezza con un servizio performante (25-21). Trento giocherà per il podio con Padova.

Nella gara in scena al PalaPrincipi, la Semifinale tra Vero Volley Monza e Pallavolo Padova si apre all’insegna dell’agonismo, con i due sestetti che lottano su ogni pallone in un set infinito e senza padroni. Il gruppo lombardo mantiene i nervi saldi e s’impone 28-26 al fotofinish nel primo parziale. I patavini non smettono di lottare e si ricavano i propri spazi anche nel secondo set, ma nel finale Monza passa, prevale la lucidità dei brianzoli per il 25-22 che mette in crisi gli avversari. Il terzo atto certifica la supremazia lombarda. Monza prende le redini del gioco e infligge un divario più marcato agli avversari, che domani giocheranno per il terzo posto contro Trento

Prima delle Semifinali, al PalaPrincipi la WithU Verona si impone al tie break contro l’Emma Villas Aubay Sienanella Finale per il 9° posto al termine di una sfida rocambolesca e molto combattuta, mentre all’Eurosuole Forum la Top Volley Cisterna si guadagna il 7° posto grazie al 3-1 in rimonta inflitto alla Sir Safety Susa Perugia , che dopo aver vinto il primo set accusa un giro a vuoto nel secondo per poi lottare nei successivi senza però riprendere il comando del gioco.

In mattinata si erano chiusi i gironi di qualificazione.

La Gamma Chimica Brugherio ha chiuso in testa a 11 punti il Gruppo A grazie al successo al fotofinish in rimonta nello spareggio contro la Pallavolo Padova, che si porta a quota 10 accedendo da seconda forza del girone alle Semifinali insieme ai brianzoli. La Valsa Group Modena doma la Sir Safety Susa Perugia prendendosi il terzo gradino del girone.

Nel Gruppo B, all’Eurosuole Forum, il primo posto è della Vero Volley Monza, vincente con il massimo scarto contro una Top Volley Cisterna in partita solo nell’ultimo parziale e già certa del quarto posto nella Pool. L’attesissima sfida tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si chiude in favore dei gialloblù dopo soli tre set. Abili i dolomitici a indirizzare in proprio favore il primo atto e a resistere al tentativo di rimonta finale nel secondo parziale. Ultima a zero punti la WithU Verona.

I RISULTATI-

Girone A – 5a Giornata

Sir Safety Susa Perugia – Valsa Group Modena 1-3 (18-25, 21-25, 29-27, 20-25)



Gamma Chimica Brugherio – Pallavolo Padova 3-2 (25-17, 20-25, 19-25, 25-13, 15-12)

Classifica Finale Girone A-

Gamma Chimica Brugherio 11

Pallavolo Padova 10

Valsa Group Modena 6

Sir Safety Susa Perugia 3

Emma Villas Aubay Siena 0

Girone B – 5a Giornata

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-0 (25-13, 25-11, 25-16)

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-20, 25-23, 25-19)



Classifica Finale Girone B-

Vero Volley Monza 10

Itas Trentino 10

Cucine Lube Civitanova 7

Top Volley Cisterna 3

WithU Verona 0

Semifinali-

Gamma Chimica Brugherio – Itas Trentino 3-1 (25-22, 19-25, 25-19, 25-21)

Vero Volley Monza – Pallavolo Padova 3-0 (28-26, 25-22, 25-17)



Finale 9°-10° posto-

WithU Verona – Emma Villas Aubay Siena 3-2 (24-26, 25-12, 23-25, 25-16, 15-10)



Finale 7°-8° posto

Sir Safety Susa Perugia – Top Volley Cisterna 1-3 (25-18, 12-25, 21-25, 22-25)

IL PROGRAMMA DELLE FINALI-

Domenica 4 giugno-

Finale 5°-6° Posto, ore 9.00 (Eurosuole Forum)

9.00 Cucine Lube Civitanova (migliore 3a) – Valsa Group Modena (peggiore 3a)

Finale 3° – 4° posto, ore 11.30 (Eurosuole Forum)

11.00 Itas Trentino – Pallavolo Padova

Finale 1° – 2° posto, ore 16.30 (Eurosuole Forum)

16.00 Gamma Chimica Brugherio – Vero Volley Monza