Strepitosa chiusura a Bologna del Circuito del Volley S3

« Questa giornata s’inserisce in una ricerca di positività di cui abbiamo bisogno e anche nella promozione dello sport come punto centrale della vita quotidiana in un accordo con la Federazione italiana pallavolo che porta tante occasioni di sport e di affermazione dei valori - spiega Giammaria Manghi, Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell’Emilia Romagna - Siamo in un momento di grande sofferenza e difficoltà per gli eventi meteorologici e le loro conseguenze in gran parte della Romagna ma abbiamo bisogno anche di segnare un cammino che prosegue: i bambini che fanno sport sono un indicatore fonda mentale in questo percorso».

Quest’anno il circuito 2023 del Volley S3 ha toccato le città che, tra agosto e settembre, ospiteranno il Campionato Europeo di pallavolo maschile e femminile: Verona, Ancona, Firenze, Bari, Torino, Monza, Roma, Perugia e Bologna.

«Bologna vuole partecipare ed esserci perché siamo sicuri che i Campionati Europei saranno l’evento più importante - chiarisce Silvano Brusori Presidente del Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna - Sono molto felice che il Volley S3 sia arrivato a Bologna perché ci aiuta a coinvolgere i bambini: è una promozione molto importante per il nostro sport».

Un gradevole sole primaverile ha accompagnato la tappa di Bologna del circuito della schiacciata.

«Le società del territorio hanno risposto molto bene qui ai Giardini Margherita, una location perfetta sia per il verde e per gli spazi che abbiamo a disposizione e siamo sicuri che in futuro ospiteremo nuovamente il Circuito del Volley S3 - assicura Alessandro Baldini Presidente del Comitato Territoriale Fipav Bologna - Le famiglie hanno fornito un’ottima risposta e dopo la pausa del Covid la voglia di giocare a pallavolo ha portato un aumento importante degli iscritti che possiamo calcolare intorno al 12%».

In questa ultima tappa gli smart coach presenti ai Giardini Margherita sono stati supportati da Andrea Sala, ex pallavolista della Nazionale ma anche di Trento e Modena, vincitore in carriera di uno scudetto, due Champions League. La mattina è stata dedicata agli studenti bolognesi mentre il pomeriggio i campi allestiti ai Giardini Margherita sono stati pacificamente invasi dai giovani pallavolisti delle società del territorio suscitando la curiosità dei bolognesi presenti ai Giardini per godersi una pausa di relax.