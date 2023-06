"Volley S3 in Metro", un successo a Roma

ROMA-La pallavolo ha “invaso” oggi la stazione Cipro della Metro A di Roma, tra le più frequentate della capitale, brandizzata già da diversi giorni con i poster dei Campionati Europei 2023 di pallavolo, raffiguranti i campioni e le campionesse delle nazionali azzurre.

In questo bellissimo contesto è andato in scena l'evento "Volley S3 in Metro", organizzato da Fipav in collaborazione con ATAC, durante il quale tanti bambini e tante bambine si sono cimentati con un gioco legato al Volley S3 su un campetto montato nel piazzale interno di Cipro.