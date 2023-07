Il 15 luglio esce il nuovo libro di Lorenzo Dallari

Questa la descrizione dell’autore: «Questo libro racconta la storia dello sport che più ho amato: l’ho giocato con entusiasmo per anni, l’ho raccontato con passione per una vita, l’ho studiato con attenzione in ogni suo aspetto. In questo volume ho voluto rivisitare la pallavolo dal giorno della sua invenzione, avvenuta il 6 febbraio 1895 grazie alla fervida mente del professor William George Morgan. Ho scelto di dare un ordine cronologico individuando non solo i risultati ma pure i fatti che hanno caratterizzato questi 128 intensissimi anni. Ho cercato di far riaffiorare alla memoria un’infinità di eventi e di particolari che ho vissuto, ho letto libri, ho riletto riviste, ho cercato appunti sparsi e un po’ sbiaditi, ho rivisto filmati, ho consultato il web, ho chiesto lumi agli amici. In queste pagine potete rivivere le vittorie degli azzurri e delle azzurre, accomunati dall’emozione di indossare una maglia in cui la scritta davanti, ovvero Italia, è più importante del loro cognome stampato dietro. Sfogliando il libro potete trovarvi i campionati maschili e femminili, le Coppe Europee da quando sono state ideate, i vari tornei internazionali e poi Europei, Mondiali, Olimpiadi, World League, World Grand Prix, Volleyball Nations League. Senza dimenticare un’infinità di fotografie e le tantissime novità apportate al regolamento, i nomi di tutti i presidenti delle Leghe, della Federazione, della CEV e della FIVB. È stato un cammino lungo e articolato, che ha richiesto tre lunghissimi anni di ricerche e di scrittura, lavorando talvolta di giorno e spesso di notte: il mio scopo era quello di dar vita a una specie di testamento pallavolistico, realizzando un libro di facile consultazione che possa stimolare la fantasia dei più giovani e faccia riaffiorare i ricordi nel cuore e nella mente di quanti hanno il privilegio di custodirli».