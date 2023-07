Eletto il nuovo CdA di Lega

Sono tre le nuove figure elette: Fabio Mechini (Vicepresidente dell’Emma Villas Siena), Gabriele Costamagna (Presidente Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo) e Franco Da Re (Direttore Generale di Belluno Volley). I primi due, eletti in rappresentanza della Serie A2 Credem Banca, sono subentrati a Filippo Maria Callipo ed Angelo Agnelli, in quanto le loro squadre (Vibo Valentia e Bergamo) non prenderanno parte alla prossima Serie A2; Franco Da Re rappresenterà invece la Serie A3 nel CdA al posto di Sergio Di Meo (non rieleggibile in quanto Presidente della WOW Green House Aversa, che disputerà la Serie A2).

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A sarà dunque composto dal Presidente Massimo Righi, Bruno Da Re, Stefano Fanini, Lucio Fusaro, Albino Massaccesi, Stefano Santuz, Gino Sirci, e dai tre consiglieri eletti in data odierna Fabio Mechini, Gabriele Costamagna e Franco Da Re.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA LEGA PALLAVOLO SERIE A-

Massimo Righi

Bruno Da Re

Stefano Fanini

Lucio Fusaro

Albino Massaccesi

Stefano Santuz

Gino Sirci

Fabio Mechini

Gabriele Costamagna

Franco Da Re