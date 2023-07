Diretta Volley Nations League Italia-Usa ore 20: come vederla in tv e streaming

DANZICA (Polonia) - Si gioca questa sera la semifinale di Volley Nations League tra l’Italia e gli Stati Uniti. Dopo aver regolato 3-0 l'Argentina nei quarti , i campioni del mondo guidati dal ct Fefè de Giorgi se la vedranno dunque con gli americani, che hanno invece sconfitto la Francia al tie-break. L'obiettivo degli azzurri è conquistare un posto nell’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale itinerante, da disputare contro la vincente tra Polonia e Brasile (in programma alle 17).

Italia-Usa, dove vederla in tv e streaming

La partita di Nations League di volley tra Italia e Argentina sarà trasmessa da SkySport Summer (canale 201), in streaming su Sky Go, NOW e Volleyball World Tv.