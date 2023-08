La grande vetrina di uno sport in salute

Il conto alla rovescia corre spedito, mancano meno di due settimane all’inizio della grande kermesse continentale del volley, che per circa un mese riempirà i palazzetti di mezza Italia con le gare degli Europei femminili e maschili. La pallavolo azzurra avrà una grande ribalta, meritata per la serie incredibile di successi raccolti da dopo i Giochi di Tokyo 2020. Le due Nazionali azzurre, sia quella maschile che quella femminile, devono difendere i titoli conquistati nel 2021. Punte di un iceberg che sicuramente non ha mai avuto eguali a livello pallavolistico e probabilmente in nessun altro sport di squadra ad alta diffusione. Unendo i titoli conquistati nelle ultime settimane dalle Nazionali U17 femminile e maschile a quelli vinti nel 2022 dalle altre rappresentative giovanili e ai trionfi di due anni orsono delle Nazionali assolute di Mazzanti e De Giorgi, l’Italia è contemporaneamente campione del Vecchio Continente in tutte le categorie! Un record che potrà essere eguagliato, ma non superato.