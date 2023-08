Pallavolo, Anna Danesi esclusiva: "L'Italia punta l'oro all’Europeo"

Anna Danesi ha vinto (quasi) tutto, ha ricevuto premi, glorie, onori, sorrisi, copertine. E se le chiedi cosa le manca non la freghi: «Forse un sfera magica per vedere il futuro. Intanto mi godo la storia della mia vita. Che è bellissima». Senza di lei questa Italvolley avrebbe molto, ma molto meno. Di pilastri e di campionesse non puoi farne mai a meno. Ma con Danesi non è solo una questione tecnica. Lo sa anche il c.t. Mazzanti, che infatti Annina se l’è portata pure a questo giro. Nostra signora dei muri, la chiamano. Lei non ci sta: «Non mi basta. Voglio essere un centrale completo. Ovvio che l’attacco mi esce meno bene del muro. Ma io credo di poter dare qualcosa in più in ogni situazione». Pacata, sveglia, intuiva. Decisissima. Danesi è summa di ciò che questa Italia sarà all’Europeo al via domani. «Siamo uno squadrone - dice - e lo sappiamo. Puntiamo a vincere l’oro sempre, in ogni competizione. Ma il livello si è alzato. Non sarà facile».



Siete la squadra da battere?

«Ce ne sono almeno quattro: la Turchia ha giocato una bellissima Nations League e ha un buon potenziale; la Polonia sta crescendo e anche loro sono belle toste; la Serbia non è da sottovalutare. Noi siamo forti, chiunque vorrebbe batterci».



Perché si è alzato il livello?

«Guarda anche in giro per il mondo, il Brasile per dire. C’è un cambio generazionale. L’anno scorso avevano una centrale di 40 anni, ora una di 19. In Europa la Polonia ha giocatrici nuove, la Germania pure. Portano novità».



L’Italia si aspetta un bis. Troppa aspettativa?

«Io non la sento, ma non stiamo ancora giocando. Sappiamo dove vogliamo arrivare. Il terzo posto al Mondiale sembrava una schifezza, ma noi puntiamo sempre al massimo. L’oro è il nostro sogno. Lo vogliamo noi, e se il Paese lo vuole vedremo di accontentare tutti».



Esordio a Verona. Tesa?

«Verranno trentotto persone a vedermi. Perché vivo sul Lago di Garda, non è lontano. Ci sarà mia sorella Federica. Ha sposato un norvegese, vive in Danimarca. Non ci sarà il mio nipotino di otto mesi, troppo piccolo. Forse Federica non mi ha nemmeno mai visto con la maglia azzurra dal vivo. Poi ci sarà il mio fidanzato, che lavora nel team della Bosnia. Ecco, la gara in cui voglio fare proprio benissimo è quella». E ride.



Com’è questo girone?

«Senza nasconderci, nelle prime partite dobbiamo badare più al nostro gioco. Scioglierci, stemperare la tensione. Giocare in casa sarà una forte emozione. Bellissimo. Ma un po’ di tremarella l’avremo tutte».



Miglior centrale nel 2019, poi in Nations League.

«Nel momento che conta sono sempre stata pronta, ma non voglio tirarmela. Voglio vedere come va, lasciarmi stupire da me, dalla squadra, dall’Europeo che va avanti. Certo non mi aspetto di fare la partita della vita quando conta meno».



Cosa ci vuole per un grande muro?

«Intuizione prima di tutto. E poi una buona lettura, piedi veloci. E anche le mani, indubbiamente».



E’ vero che lei è una perfettina e studia tutte le avversarie?

«Più che studio, cerco di leggere molto la palleggiatrice avversaria e capire cosa vuole fare. È una buona dose di intuizione che finora mi ha ripagato bene».



L’intuizione si allena?

«Ci si lavora in allenamento. Faccio sempre delle scelte, ma lì posso permettermi di sbagliare. In partita no. Dipende molto dalla palleggiatrice».



Studiare permette di controllare l’imprevedibile?

«Molto spesso studio e ristudio delle cose. Poi la palleggiatrice sceglie di fare altro. È più un discorso di adattamento continuo all’interno della partita. Come singolo e come squadra».