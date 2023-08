PERUGIA- Anche in occasione di Italia-Estonia dei Campionati Europei di questa sera sarà osservato, su invito del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, in memoria delle vittime dell’incidente sulla linea ferroviaria Torino-Milano che ha causato la morte di cinque operai, travolti da un treno in transito.