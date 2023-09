A Cisterna di Latina consegnati i Premi Invictus

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Nella cornice di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina si è svolta nella serata di ieri la cerimonia di premiazione della 4a edizione del Premio Letterario Invictus, ideato dalla casa editrice Lab DFG. Ospite d’onore della serata è stato il Cisterna Volley, che con Guillermo Falasca, Andrea Rossi, Davide Saitta, Candido Grande e Danilo Cirelli hanno presenziato all’evento in qualità di testimonial, come già accaduto lo scorso anno. E’ stata una serata ricca di contenuti per la letteratura sportiva, con la vittoria finale del premio andata alla memoria di Marco Pantani raccontata dalla penna del giornalista Davide De Zan. Il libro ha vinto davanti all’epopea di Bruno Conti, la riscoperta di Vittorio Pozzo, il mito della Coppa Davis e la figura del mental coach.