Italia-Polonia, la frase urlata da De Giorgi agli Azzurri nel primo set

L’Italia parte con il freno a mano tirato nella sfida contro la Polonia. L’emozione per la finale degli Europei si fa sentire tutta al PalaEur di Roma. Il ct Ferdinando De Giorgi prova a scuotere gli azzurri sul ponteggio di 12-7 per la Polonia. “Sciolti con ste c…o di braccia raga’”, dice De Giorgi ai suoi ragazzi durante un time out.