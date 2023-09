Lucchetta impazzisce in diretta tv durante Italia-Polonia: "Spaccagli le manine"

Andrea Lucky Lucchetta è carico e in gran forma. Il suo commento è esuberante come sempre, e forse ancora di più per la finale degli Europei di Volley tra Italia e Polonia . “È un boscaiolo che tira giù della gran legna” dice riferito a Kaczmarek , gigante di 2 metri e 6 centimetri che ha una battuta potentissima. L’Italia fa fatica a entrare in partita, allora Lucchetta prova a dare la scossa: “Dobbiamo essere più spavaldi nelle traiettorie eh ragazzi”. In un momento favorevole agli azzurri, Andrea si esalta: “Preferirei ora una bella saraccata su Leon” dice durante una battuta degli azzurri sul 23-19 al primo set. E poi ancora, “Saluta il sole, ma saluta anche la palla”, quando Leon commette il primo errore della sua super partita.

Lucchetta, le frasi nella finale Italia-Polonia

Nel secondo set è un’altra Italia e Lucchetta se ne accorge: “Il calore del pubblico ci sta sciogliendo”. E poi ancora: “Andiamo ragazzi la via è questa, percorriamola tutti insieme, anche voi da casa”, dice sul punteggio di 13-13. Su un tentativo di recupero disperato di un pallone: “Ha provato a cercare un colpo del cobra con la nocca”. Giannelli è perfetto a muro: “E’ un polipone a 10 tentacoli”, dice Lucchetta. “Nel calcio c’è il fuorigioco, qui invece togliamo le mani”, per spiegare una tattica vincente. “Questo è il nostro sport, per famiglie, senza violenza e con tanta goliardia”, il commento a un gesto di fair play degli azzurri nel terzo set. “Stasera ci mancano sempre quei centesimi per fare l’euro”, quando l’Italia va sotto 19-18. "Ma che cosa ha Fatto Daniele Lavia, prende la circonvallazione e il raccordo anulare, uao", dice in estasi per il 21-21. "Hai il palleggiatore polacco, gli devi spaccare le manine...", commenta sull'errore di Romanov che porta la Polonia sul 23-21 al terzo set. "Abbiamo subito troppo da una squadra che era più determinata a strapparci quella medaglia dal collo", l'amaro giudizio finale dopo la sconfitta per 3-0 degli azzurri.

La polemica per la frase su Paola Egonu

Nei giorni scorsi aveva fatto discutere un commento di Lucchetta contro Paola Egonu: “In Turchia si è riempita di soldoni, ma non è cresciuta”, aveva detto il campione azzurro scatenando le polemiche.