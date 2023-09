Il giornalismo e il volley piangono Carlo Gobbi

ROMA- Si è spento nella notte a 82 anni Carlo Gobbi, storico giornalista della Gazzetta dello Sport e per oltre 40 anni punto di riferimento della pallavolo per la carta stampata.

La lunghissima carriera di Carlo, legata al volley e a tanti altri sport, gli era valsa il soprannome di "decano", titolo di cui era molto orgoglioso.

Impossibile ricordare tutte le imprese pallavolistiche raccontate da Gobbi, così come le tantissime battaglie per dare spazio a tutte quelle discipline che una volta venivano etichettate antipaticamente come "Sport Minori".

Con i suoi articoli Carlo ha contribuito in maniera fondamentale alla crescita della pallavolo, narrando con il suo stile inconfondibile le gesta delle nazionali azzurre. A comunicare la sua scomparsa è stato il figlio Raimondo su facebook, sottolineando come da vero "Alpino" Carlo non abbia mai perso la speranza di vivere.

Gobbi, fin dalla prima edizione membro della giuria della Hall of Fame della Pallavolo Italiana, nel 2019 era stato il primo giornalista a entrare tra le leggende del volley.

« Oggi perdiamo un grande giornalista e una grandissima persona - le parole del presidente Manfredi – Carlo ha rappresentato un punto di riferimento per la pallavolo ed è grazie anche al suo impegno e alle sue capacità di raccontare le imprese azzurre, se oggi abbiamo quell’incredibile seguito testimoniato dagli ultimi Europei. Tutto il mondo del volley deve un enorme grazie a Carlo, fino all’ultimo ha dimostrato la sua grande passione per la pallavolo ».