Volley, Italia-Repubblica Ceca: dove vederla in tv e l'orario della partita

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Dopo la medaglia d’argento vinta agli ultimi campionati Europei, la Nazionale maschile di pallavolo allenata da Ferdinando De Giorgi inizia il torneo preolimpico che mette in palio due posti per la qualificazione ai prossimi Giochi olimpici. Qualora gli Azzurri non dovessero centrare l’obiettivo della qualificazione, a quel punto dovrebbero sperare di rientrare nei primi posti del ranking mondiale che assegna altri pass per le Olimpiadi di Parigi.