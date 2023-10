Preolimpico volley, Italia-Qatar 3-0: rivivi la diretta

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Seconda sfida dell’Italvolley allenata da Fefè De Giorgi. Gli Azzurri, dopo aver vinto la prima partita del girone, affrontano il Qatar nel torneo preolimpico che regala due pass per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Segui il Live

23:40

Italia, Michieletto in doppia cifra

Quindici punti all'attivo per Alessandro Michieletto nella sfida di questa sera contro il Qatar. Lo schiacciatore azzurro è seguito da Gianluca Galassi che ha messo a segno nove punti

23:35

La classifica della Pol A

Grazie al successo ottenuto contro il Qatar, l'Italia sale momentaneamente al primo posto della classifica del torneo preolimpico. Al secondo posto c'è la Germania, al terzo posto c'è il Brasile, al quarto Cuba, il quinto posto è occupato dalla Repubblica Ceca, il sesto dall'Iran, il settimo dal Qatar e l'ottavo dall'Ucraina. Iran e Ucraina hanno giocato una partita in meno.

23:30

I risultati delle altre partite della Pol A

La seconda giornata del torneo prelimpico ha visto il successo della Germania contro Cuba per 3-1, il Brasile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-2

23:25

L'Italia batte il Qatar per 3-0

Secondo successo in altrettante partite per l'Italvolley di Fefè De Giorgi che batte nettamente il Qatar per tre a zero. Domani gli Azzurri vivranno una giornata di riposo. Martedì sera - alle 22 - affronteranno la terza partita del torneo preolimpico contro l'Ucraina.

23:20

Italia-Qatar: 25-19

Un errore di Mubarak regala il match point agli Azzurri, Rinaldi firma il punto della vittoria. L'Italia batte il Qatar per 3-0

23:19

Italia-Qatar: 23-19

Il fallo dei qatarini regala un punto agli Azzurri, il Qatar trova un punto a muro, ma Pape compie un grave errore in battuta

23:16

Italia-Qatar: 20-16

Il Qatar prova a restare in scia degli Azzurri

23:14

Italia-Qatar: 18-14

L'Italia continua a mantenere un buon margine di vantaggio. Mubarak trova un punto, ma l'errore di Vasic in battuta regala un altro punto all'Italia

23:11

Italia-Qatar: 15-11

Raimi conquista prima un punto a muro trovando il tocco degli Azzurri, poi piazza un ace. Alla fine, l'errore in battuta regala un punto agli Azzurri. L'invasione di Romanò riporta sotto i qatarini

23:09

Italia-Qatar: 14-8

L'Italia allunga ancora grazie a un attacco di Romanò, poi Sanguinetti mette a terra un'altra azione offensiva degli Azzurri. L'Italia prende il largo grazie all'ennesimo errore in attacco di Mubarak

23:06

Italia-Qatar: 11-8

Questa volta l'attacco di Michieletto va a segno: time out per il Qatar

23:05

Italia-Qatar: 10-8

L'attacco di Michieletto termina fuori. Poi Galassi trova la schiacciata vincente.

23:04

Italia-Qatar: 9-7

Galassi conquista un altro punto a muro, Romanò sbaglia la battuta, ma anche il servizio qatarino è errato. Galassi firma l'allungo italiano

23:02

Italia-Qatar: 6-5

Tiene il muro azzurro che porta a casa un altro punto. Poi l'errore dei qatarini consente agli Azzurri di trovare il sorpasso. L'errore in battuta di Sanguinetti è emulato dal servizio di Vasic.

23:00

Italia-Qatar: 3-3

Gli Azzurri riportano il risultato in parità con Michieletto che conquista un punto in battuta

22:58

Italia-Qatar: 1-3

Il Qatar avanti nel terzo set

22:55

L'Italia vince anche il secondo set

Qualche errore di troppo per gli Azzurri che continuano ad avere qualche difficoltà in battuta. Ricezione e muro funzionano, così come la fase offensiva.

22:54

Italia-Qatar: 25-20

Romanò trova la schiacciata vincente, l'Italia vince il anche il secondo set

22:53

Italia-Qatar: 24-20

Il Qatar chiama nel corso dell'azione il Video Challenge reclamando un tocco del muro: il gioco è interrotto, gli Azzurri sono perplessi. Il punto va all'italia che ora ha il set point

22:49

Italia-Qatar: 23-20

Romanò porta a casa un punto prezioso, poi Rinaldi sbaglia la battuta. L'Italia conserva un buon vantaggio grazie a una schiacciata vincente di Romanò.

22:47

Italia-Qatar: 20-18

Sbertoli sbaglia battuta. Undicesimo errore per l'Italia al servizio. Rinaldi porta a casa un punto prezioso trovando il tocco del muro avversario. Pape tiene in gioco il Qatar, Romanò schiaccia fuori.

22:43

Italia-Qatar: 18-15

Il Video Challenge chiamato dal ct qatarino non premia il Qatar: la palla tocca il nastro, la palla resta agli Azzurri ma Michieletto compie un altro errore in battuta. Dall'altra parte Stevanovic mette a segno un ace

22:41

Italia-Qatar: 18-13

L'attacco di Rinaldi va a segno, Giannelli sbaglia il servizio, Michieletto trova il tocco del muro avversario e mette a segno un altro punto

22:38

Italia-Qatar: 15-11

Giannelli trova un altro punto a muro, Raimi compie un errore in ricezione. L'Italia allunga il passo, il ct del Qatar chiama il time out

22:36

Italia-Qatar: 13-10

Ottimo punto di Rinaldi che schiaccia alla perfezione, Mubarak porta in doppia cifra i qatarini, il muro italiano si conferma efficacissimo con Giannelli

22:34

Italia-Qatar: 10-8

Il Qatar si riporta sotto sfruttando gli errori degli Azzurri, Sanguinetti ristabilisce le distanze con un'azione veloce di Sanguinetti. Pape trova un punto che lascia il Qatar in scia

22:32

Italia-Qatar: 7-5

Un ottimo punto di Rinaldi consente all'Italia di allungare, la schiacciata di Mubarak tiene in scia il Qatar, un'altra invasione dei qatarini regala un altro punto all'Italia. Raimi mette a segno il quarto punto della sua partita per i qatarini. Time out

22:29

Italia-Qatar: 3-3

Il Qatar trova il sorpasso, ma l'errore di Raimi in battuta consente agli Azzurri di pareggiare

22:28

Italia-Qatar: 2-1

E' iniziato il secondo set, l'Italia si porta subito avanti con un grande lavoro a muro di Galassi

22:25

L'Italia vince il primo set

Poche difficoltà in avvio per i ragazzi di De Giorgi che conquistano senza affanni il primo set

22:23

Italia-Qatar: 25-19

L'Italia vince il primo set. Gli Azzurri hanno sempre dominato la scena, senza concedere nulla agli avversari. Bene la ricezione e il muro italiano, qualche errore di troppo in battuta

22:22

Italia-Qatar: 24-18

Quinto errore in battuta per gli Azzurri, ma sbaglia anche Mubarak. L'invasione di Stevanovic regala all'Italia il primo set point

22:20

Italia-Qatar: 22-17

Invasione per Simone Giannelli, Mubarak schiaccia accorciando il divario, poi Michieletto trova una schiacciata vincente

22:18

Italia-Qatar: 21-14

Va a segno la schiacciata di Romanò, quinto punto conquistato da Michieletto!

22:17

Italia-Qatar: 19-14

Ottimo muro di Simone Giannelli! Diagne prova a tenere in partita il Qatar

22:15

Italia-Qatar: 18-12

Gli Azzurri continuano a restare in partita: Raimi sbaglia l'attacco per i qatarini, Lavia mette a segno il primo punto della sua partita

22:13

Italia-Qatar: 15-10

Raimi sbaglia la battuta, anche Giannelli non trova la misura. Numerosi errori in battuta, anche Vasic sbaglia per gli Azzurri

22:10

Italia-Qatar: 11-8

Galassi porta a termine un'azione veloce, poi Michieletto trova un altro punto a rete. Galassi sbaglia la terza battuta per l'Italia

22:08

Italia-Qatar: 9-6

Lavia murato, ma la battuta dei qatarini non funziona. Buona partenza degli Azzurri

22:06

Italia-Qatar: 7-4

Una schiacciata di Galassi e un punto di Michieletto portano avanti gli Azzurri. Primo time out della partita

22:04

Italia-Qatar: 4-4

Partita equilibrata in avvio, il muro italiano funziona, tanti errori in battuta

22:01

E' iniziata la partita

Il primo punto è per il Qatar

22:00

Il sestetto azzurro

Il ct De Giorgi schiera come formazione di partenza Galassi, Lavia, Romanò, Giannelli, Michieletto e Sanguinetti

21:57

Squadre in campo: gli inni nazionali

Le due formazioni sono schierate in mezzo al campo, è il momento degli inni nazionali

21:50

La classifica del girone

Dopo la prima giornata del torneo preolimpico di Rio de Janeiro Cuba è in testa, il Brasile è al secondo posto, l’Italia è terza, la Germania occupa il quarto posto, l’Iran è quinto, la Repubblica Ceca è sesta, il Qatar è settimo e l’Ucraina è ottava.

21:40

Il girone dell’Italia

La Pol A del torneo preolimpico, oltre all’Italia vede protagoniste Qatar, Ucraina, Repubblica Ceca, Iran, Germania, Brasile e Cuba.

21:30

Italia, buona la prima

Gli Azzurri di De Giorgi hanno iniziato al meglio il torneo preolimpico battendo per tre a uno la Repubblica Ceca. L'Italia - dopo aver ceduto il primo set agli avversari - hanno trovato una reazione vincente. Questa sera il secondo appuntamento del torneo per cercare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

