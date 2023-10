Diretta Italia-Cuba: segui LIVE la sfida del Preolimpico di volley

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - L' Italia di De Giorgi torna in campo, dopo la vittoria netta per 3-0 contro l'Iran , in vista della sesta sfida della Pool A contro Cuba che al momento si trova in quarta posizione e quindi ancora in piena lotta per staccare il pass per le prossime Olimpiadi. Per questo la sfida sarà determinante per la nazionale azzurra. Segui la gara in diretta...

18:52

Italia-Cuba: 17-21

Errore in battuta di Alessandro Michieletto, Lavia mette a segno un altro punto schiacciando in diagonale. Poi l'attacco di Yant trova mani-fuori del muro italiano

18:50

Italia-Cuba: 15-19

Grande muro di Alessandro Bovolenta, Yant sbaglia un attacco: l'Italia si riporta a meno tre, Cuba chiama il time out

18:48

Italia-Cuba: 13-19

Cuba riesce a difendere molto bene, l'Italia non ha altrettanta efficacia sugli attacchi dei caraibici. Un puntodi Michieletto tiene l'Italia ancora in corsa per questo primo set piuttosto complicato per gli Azzurri

18:43

Italia-Cuba: 10-15

Altro attacco vincente di Lavia, Yant mette a segno un altro punto pesante per i caraibici. L'attacco di Michieletto non va a segno. Il ct De Giorgi chiama un nuovo time out

18:41

Italia-Cuba: 9-13

Il muro di Cuba continua a essere molto efficace, poi l'attacco di Giannelli torna in dietro e resta in campo. Italia non fortunata in questo frangente

18:39

Italia-Cuba: 8-10

Thondike sorprende gli Azzurri con una seconda, Yant segna un altro punto importante per i cubani. Leandro Mosca tiene in scia gli Azzurri, Lavia mette a segno un altro punto importante

18:36

Italia-Cuba: 6-7

Conception sorprende ancora il muro italiano, Michieletto porta a casa il primo punto personale della partita, Romanò schiaccia dalla seconda linea.

18:35

Italia-Cuba: 4-5

Giannelli mette a segno un punto importante, l'attacco cubano è fuori. L'Italia torna in partita. Va a segno l'attacco cubano con un primo tempo di difficile lettura per gli Azzurri

18:33

Italia-Cuba: 1-4

Il primo punto azzurro è di Lavia. Ma Cuba parte con il piede sull'acceleratore. Time out chiamato dal ct italiano

18:31

E' iniziata la partita!

Il primo punto è cubano

18:30

Il sestetto italiano

Il ct Ferdinando De Gorgi ha scelto come schieramento iniziale questo sestetto: Alessandro Michieletto,

Simone Giannelli, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Yuri Romanò, Leandro Mosca.



18:27

Italia-Cuba: gli Inni nazionali

Squadre schierate in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro: è il momento degli inni nazionali

18:20

I criteri di qualificazione alle Olimpiadi

Le prime due squadre di ogni Pool (sono tre raggruppamenti) si qualificano direttamente per le prossime Olimpiadi di Parigi, successivamente, le migliori cinque squadre del ranking Fivb verranno ripescate per il torneo olimpico di Parigi 2024.

18:10

La classifica della Pool A

La Germania, grazie alla vittoria ottenuta contro l'Ucraina è tornata in vetta con 5 vittorie e 15 punti, il Brasile è al secondo posto con 5 vittorie e 13 punti, l'Italia è al terzo posto (con una partita in meno) con quattro vittorie e 12 punti, Cuba è al quarto posto con tre vittorie e 9 punti. Seguono Ucraina, Repubblica Ceca, Iran e Qatar, ormai fuori dalla corsa per le qualificazioni ai Giochi di Parigi 2024

18:00

Italia, esame determinante

Dopo la netta vittoria contro l'Iran, gli Azzurri di Ferdinando De Giorgi sono chiamati a un'altra sfida impegnativa contro Cuba. La selezione caraibica è ancora in corsa per ottenere uno dei due pass olimpici in vista di Parigi 2024: è uno scontro diretto, una partita che non si può sbagliare