Preolimpico Volley Brasile-Italia 15: dove vederla in tv

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Un percorso in salita, ma le speranze sono ancora accese. L’Italia allenata da Ferdinando De Giorgi è chiamata a vincere l’ultima partita del proprio gruppo contro i padroni di casa del Brasile per alimentare le ambizioni di una qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Servirà un successo netto, una vittoria da tre punti con uno scarto di due o tre set (3-1 o 3-0) per restare aggrappati al sogno dei prossimi Giochi di Parigi 2024. Altrimenti resterebbe il ripescaggio, con le migliori 5 squadre del ranking che verrebbero comunque inserite nel torneo olimpico.