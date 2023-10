Paola Egonu, nuovo look per un’occasione speciale

MILANO - La pallavolista azzurra Paola Egonu, dopo un’esperienza in Turchia, torna a giocare nel campionato italiano. E per l’occasione ha deciso di festeggiare con un cambio radicale di look. Nelle prossime settimane, la giocatrice dovrebbe tornare anche nel giro azzurro dopo le polemiche con il ct Mazzanti che le hanno suggerito di non giocare il torneo preolimpico con la nazionale italiana.