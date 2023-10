Diretta Brasile-Italia: segui il preolimpico di volley LIVE

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Ultima chiamata per l'Italvolley di Ferdinando De Giorgi nel torneo di qualificazione olimpica. Gli azzurri sono chiamati all’impresa al Maracanazinho di Rio de Janeiro (ore 15:00) contro i padroni di casa del Brasile per accedere alle Olimpiadi del 2024 a Parigi. Segui la diretta della partita.

16:02

Italia-Brasile 25-23, termina il secondo set

Prima Giannelli segna il pallonetto poi il muro di Romanò fa esultare gli azzurri che vincono il secondo parziale!

16:01

Italia-Brasile 23-23

Che difesa dei brasiliani sull'attacco azzurro: Lucarelli ne approfitta. Ancora parità!

16:00

Italia-Brasile 23-22

Erroraccio di Alan: gli azzurri passano in vantaggio!

15:58

Italia-Brasile 21-22

Vincente il diagonale di Enrique, al quale risponde prontamente Romanò.

15:56

Italia-Brasile 19-20

Errori di Sanguinetti e Lucas al servizio.

15:55

Italia-Brasile 16-19

Lucarelli piazza il block-out vincente ma Sanguinetti non ci sta. Azzurri che non si arrendono.

15:52

Italia-Brasile 14-16

Ancora un incontenibile Alan dalla seconda linea: +2 sudamericano.

15:51

Italia-Brasile 14-15

Romanò segna ma Alan è letteralmente scatenato!

15:49

Italia-Brasile 12-12

Incredibile al Maracanazinho: il Brasile riequilibra le sorti del secondo parziale.

15:44

Italia-Brasile 12-10

Alan! L'ace va a segno: sudamericani che si riportano sul -2.

15:44

Italia-Brasile 11-6

Galassi mura Alan, poi Lavia va in contrattacco: azzurri show, +5!

15:42

Italia-Brasile 8-5

Pipe di Lavia e pallonetto di Darlan che si spegne sul fondo: gli azzurri volano sul +3!

15:41

Italia-Brasile 5-4

Flavio chiama con un primo tempo, Sanguinetti risponde allo stesso modo.

15:40

Italia-Brasile 4-3

Gli azzurri vanno sotto 3-1 ma Michieletto completa la rimonta.

15:38

Italia-Brasile 1-1, al via il secondo set

l secondo parziale si apre con Darlan protagonista: errore in battuta e successivo punto in diagonale.

15:31

Italia-Brasile 23-25, termina il primo set

Gli azzurri annullano tre set point ma al quarto tentativo Michieletto fa invasione. Il primo parziale va ai sudamericani.

15:29

Italia-Brasile 20-24

Primo tempo di Lucas: set point brasiliano.

15:28

Italia-Brasile 19-23

Giannelli! Tre punti di distanza tra le due compagini ma la battuta di Romanò va fuori. Che occasione sprecata per gli azzurri.

15:27

Italia-Brasile 18-22

Parellela vincente di Lucarelli, vanificata dall'errore al servizio di Flavio.

15:25

Italia-Brasile 17-21

Punto di Lavia e attacco fallito da Darlan: gli azzurri si riavvicinano.

15:24

Italia-Brasile 15-21

Il primo tempo di Flavio va a segno: i brasiliani 'intravedono' il primo parziale!

15:22

Italia-Brasile 14-18

Pallonetto di Lavia e primo tempo di Sanguinetti: gli azzurri cercano di ricucire lo strappo.

15:18

Italia-Brasile 12-17

Galassi, battuta lunga: ottavo e sanguinoso errore per gli azzurri.

15:16

Italia-Brasile 11-15

Ennesimo errore al servizio per gli azzurri, tenuti a galla da Giannelli che va a segno di seconda.

15:15

Italia-Brasile 10-14

Lavia scuote gli azzurri con un pallonetto. Il Brasile è in totale controllo del match.

15:12

Italia-Brasile 6-10

Michieletto chiama, Darlan risponde: Brasile show, +4 per gli uomini del ct Dal Zotto.

15:09

Italia-Brasile 5-8

Giannelli segna di seconda ma l'errore di Galassi al servizio porta i brasiliani sul +3.

15:06

Italia-Brasile 3-4

Padroni di casa subito avanti sul 4-2 ma un preciso diagonale di Lavia riporta sotto gli azzurri.

15:03

Brasile-Italia, si parte!

È iniziata la sfida tra gli azzurri e la nazionale carioca: in palio un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

15:01

Italvolley, il sestetto di Fefè De Giorgi

Gli azzurri si affidano al duo Giannelli-Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, Lavia e Michieletto agiranno in banda, Sanguinetti e Galassi al centro e Balaso libero

14:59

Che atmosfera al Maracanazinho!

Le due compagini sono sul parquet di un Maracanazinho incandescente: è il momento degli inni nazionali!

14:50

Italvolley, gli azzurri vanno alle Olimpiadi se...

Per andare a Parigi, l'Italvolley di De Giorgi deve vincere contro il Brasile e sperare che Cuba faccia un risultato peggiore degli azzurri per quoziente set (ed eventualmente per quoziente punti) contro l'Iran già eliminato. In caso di sconfitta, sarebbe il Brasile ad andare alle Olimpiadi.

Maracanazinho - Rio de Janeiro