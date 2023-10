Riapre il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, Onorato: “Sport e concerti“

Assessore Onorato, è arrivato il momento.

«Finalmente. A Roma c’è una grande fame di impiantistica sportiva ma una struttura del genere era rimasta colpevolmente chiusa, le squadre di volley e basket della Capitale erano costrette a giocare tra Guidonia, Frosinone e Rieti. Ecco perché questa riapertura mi rende superfelice: è una inversione di tendenza, abbiamo dimostrato che esiste una Roma produttiva che non si rassegna, e che quando c’è impegno le opere vengono portate a termine bene e rapidamente».

Perché l’attesa si è prolungata?

«Quando siamo arrivati in Comune nel 2021, pensavamo che l’appalto da tre milioni di euro voluto da Raggi avrebbe risolto i problemi del Palazzetto. Invece nessuno aveva pensato a sostituire i vetri e i seggiolini rotti, a cambiare gli infissi arrugginiti, a togliere la muffa dal soffitto, non erano stati previsti neanche i canestri e gli arredi degli spogliatoi. Per non parlare della zona esterna, che non era stata considerata. Ma su questo ho presentato un esposto alla Corte dei Conti».

E come siete intervenuti?

«Abbiamo dovuto aggiungere oltre due milioni di euro e avviare una nuova procedura, che in un anno - un record - ci ha portato ad accelerare fino alla riapertura in tempo per la stagione. Ringrazio gli uffici del Dipartimento sport: non hanno fatto neanche le ferie ad agosto».

Oggi il fischio di inizio, ci sarà anche il sindaco Gualtieri: che Palazzetto sarà?

«Un impianto che stimolerà il mondo dello sport e chi vuole investire, le attività di base e il mondo della disabilità, potendo contare sulla certezza di un canone sociale. Per ora la capienza è di 2.500 posti ma a dicembre - a dettagli limati - sarà ampliata a 3.500. A gennaio ci sarà la vera inaugurazione e per febbraio annuncio già una grande novità».

Un’anticipazione?

«Il Palazzetto vivrà anche con la musica. Vogliamo creare un cartellone di concerti anche per 4.500 persone, affitteremo l’impianto a prezzi di mercato e i soldi incassati dal Comune saranno interamente reinvestiti nello sport di base. Non a caso la gestione è affidata a Zetema, la società comunale che opera nel settore cultura: per la prima volta si occuperà di sport, dando vita a un modello replicabile e che faciliterà il controllo di servizi come la guardiania».

Per un impianto recuperato, ce n’è un altro che resta una ferita aperta: il Flaminio.

«Prima di tutto voglio sfatare i miti distruttivi. Ci sono i vincoli della Soprintendenza statale e della Sovrintendenza comunale, ma è possibile superarli. O c’è la volontà di recuperare le strutture abbandonate da 15 anni, oppure nessuno potrà poi accampare pretese».

Per chi è il messaggio?

«Io vedo una grande disponibilità della Soprintendenza, al Governo dico che lo stadio è inserito nel dossier per gli Europei di calcio del 2032 e c’è grande collaborazione anche con il presidente della Figc, Gravina. Se arrivano fondi straordinari per la riqualificazione, il Comune è pronto a fare la sua parte».

Però non è l’unica strada.

«Abbiamo altri due fronti aperti. Il primo è quello con la Lazio e saremmo ben lieti se il presidente Lotito presentasse una proposta di investimento. Poi c’è quella di Cassa Depositi e Prestiti, presentata ma mai ufficializzata. E’ ora di stringere: entro due mesi una di queste tre soluzioni arriverà a dama».