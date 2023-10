Rana Verona presenta la squadra completa di superlega 2023/24 e le nuove graffianti divise da gioco

L'intervento di Ratchev e il Presidente Fanini

“La società è cresciuta molto in questi anni e la grande partecipazione a questo evento ne è l’ennesima dimostrazione - ha esordito Ratchev – Ci presentiamo alla nuova stagione con lo stimolo di migliorarci giorno dopo giorno, curando ogni minimo particolare, perché la differenza viene fatta nei dettagli”. Il Presidente Fanini ha poi aggiunto: “Iniziare un nuovo anno in SuperLega avvolti dalla percepibile passione dei nostri tifosi, dei nostri partner, della Città e della Provincia, ci rende orgogliosi e ci conferisce una grande carica nonché altrettanta responsabilità, in primis nei confronti del nostro Title Sponsor, la famiglia Rana, che ha creduto in noi e che ci supporta quotidianamente. Sin dal primo giorno ci siamo posti l’obiettivo societario e sportivo di creare un ambiente fondato su valori ben definiti e virtuosi che fanno da guida non solo per la nostra prima squadra, ma anche per tutti gli oltre 250 ragazzi che animano il nostro Settore Giovanile, che stiamo implementando nei numeri ogni anno grazie al nostro impegno e al lavoro di grande attenzione e qualità dei nostri responsabili".

Le parole di Giovanni Rana Jr

Un video emozionale, poi, ha introdotto la grande novità della serata: la presentazione della maglia che la squadra sfodererà in campo, il cui concept richiama il simbolo della Scala, la V di Verona e i graffi del leone. Un omaggio alla città da cui Rana Verona trae la sua forza e alla grande grinta che contraddistingue i giocatori, raccontato dal direttore sportivo Gian Andrea Marchesi e Fabio Venturi, che cura i rapporti istituzionali con i partner.

Infine, i riflettori sono stati puntati sui 15 protagonisti della stagione di Rana Verona, chiamati sul palco con enfasi ed effetti speciali e acclamati a uno a uno dai tifosi presenti. E insieme a loro Coach Stoytchev e Giovanni Rana Jr, Innovation & Project Manager del Pastificio Rana, al primo anno da Title Sponsor di Verona Volley. “Prima di tutto voglio dire grazie a tutti quelli che hanno avuto fiducia in noi e che stanno contribuendo a costruire qualcosa

di importante qui a Verona – ha dichiarato Coach Rado dal palco – Ci attende un’altra stagione molto intensa e competitiva, perché il livello del campionato si è ulteriormente alzato e dovremo vendere cara la pelle in tutte le partite che affronteremo. Continuiamo a costruire la nostra mentalità: lottare su ogni singolo pallone. Per vincere l’attenzione va mantenuta alta sempre, senza calare mai di intensità e di qualità del lavoro. Sappiamo di poter contare su tante persone che con il tempo sono diventate amiche e che percorrono questa strada insieme a noi, a partire da Giovanni e tutta la famiglia Rana, che ha dimostrato di credere nel nostro progetto”. “Siamo felici di iniziare ufficialmente questa nuova avventura sportiva insieme alla squadra di Superlega Verona Volley, di cui da maggio di quest'anno siamo Title Partner, che rispecchia a pieno i valori di gioco di squadra, passione, spirito di sacrificio e voglia di superarsi e motivarsi a vicenda, che da sempre ci teniamo a condividere con tutti i nostri colleghi" ha commentato Giovanni Rana Jr. "Ci entusiasma quotidianamente il poter essere al fianco di questi giovani atleti e sostenerli in questo loro percorso verso nuovi traguardi, contribuendo a valorizzarli e condividerli come esempio positivo per tutte le giovani generazioni" continua Giovanni Rana Jr. “Essere al fianco di Rana Verona rappresenta anche una grande opportunità per costruire un nuovo progetto di comunicazione dedicato ai più giovani, per avvicinarli ai principi più sani dello sport, di un sano stile di vita e della nutrizione, anche attraverso il coinvolgimento di altre realtà di eccellenza del mondo del food. Ritengo, infatti, che il mondo imprenditoriale, unito da una visione comune, possa altresì dare un grande contributo allo sviluppo del tessuto sociale proprio attraverso i valori positivi dello sport per renderlo un importante mezzo formativo, di aggregazione e di comunicazione.”