Verona-Modena anticipo tra grandi: è debutto in casa

Rana Verona torna in campo e sarà debutto stagionale davanti al pubblico di casa del Pala AGSM AIM. La squadra guidata da coach Stoytchev, reduce dalla vittoria contro Taranto, affronterà la Valsa Group Modena, che nel primo impegno ha superato Milano al tie-break.

Radostin Stoytchev (Rana Verona): "Con la prossima partita alziamo il livello, con tutto il rispetto per Taranto che ha un roster interessante ma era ancora indietro nella preparazione. Modena è una squadra esperta e quest'anno ha aggiunto giocatori importanti come Juantorena, che porta qualità ed esperienza, Davyskiba, molto forte in attacco, e Sapozhkov, che conosciamo bene e di sicuro come potenza e altezza cambia gli equilibri. Affrontiamo un avversario più bilanciato rispetto all'anno scorso. A noi ci aspetta una gara complicata, come lo sono tutte in Superlega. Dovremo fare del nostro meglio".

Maksim Sapozhkov (Valsa Group Modena): "Sono molto contento per la vittoria conquistata all'esordio contro Milano e per i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Il gruppo e lo staff mi hanno accolto benissimo, voglio continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Verona? È una squadra non ancora al completo, ma siamo pronti per affrontare questo avversario e vedremo come andrà".

Nei roster delle due formazioni c’è un solo giocatore che ha vestito la maglia di entrambe: si tratta di Maksim Sapozhkov, protagonista nella scorsa stagione con i colori di Verona. In panchina, invece, Coach Stoytchev aveva guidato Modena nel 2017/2018, assieme al vice Simone.

Sfida di alto tasso tecnico tra sicuri protagonisti e probabili record nella stagione regolare. Osmany Juantorena è a 3 battute vincenti ai 400 (Valsa Group Modena); Leandro Mosca - 3 punti ai 500 (Rana Verona); Tommaso Rinaldi - 34 punti ai 500 (Valsa Group Modena).

Il match del Pala AGSM AIM sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Volleyball TV.