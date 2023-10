“Noi Verona” campagna prolungata al 3 novembre

Ancora una settimana per usufruire degli abbonamenti per Rana Verona. Verona Volley ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti “Noi Verona” fino al prossimo 3 novembre. Due le formule per poter assistere alle gare casalinghe di SuperLega: Standard, che comprende le 10 partite casalinghe di Regular Season, e Family, dedicato a nuclei familiari fino a 4 figli.