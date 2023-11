L'arbitro romano Livia Azzolina insignita del Premio Federica De Luca

BARLETTA- In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’arbitro romano nazionale di ruolo B, Livia Azzolina è stata insignita del Premio intitolato a Federica De Luca, direttore di gara pugliese scomparsa in una tragedia familiare insieme al suo piccolo Andrea nel giugno del 2016. Il premio, riservato agli arbitri donna, è andato a Livia Azzolina che si è particolarmente distinta nel corso della stagione per l’impegno e la passione a livello dirigenziale.