La Fipav Lazio assegna il Premio Milita 2023

Saranno premiate, come tradizione vuole alcune delle eccellenze nazionali e regionali e i personaggi che hanno dato maggior lustro alla pallavolo nel corso dell’anno solare che sta finendo.

L’evento, sarà anche un modo, come ormai avviene da 21 anni, per riunire in una serata conviviale tutte forze della pallavolo regionale nelle settimane precedenti il Natale, con la partecipazione di tecnici, atleti, arbitri del territorio e dirigenti di rilevanza nazionale.

Sarà anche l’occasione per celebrare un anno intenso ed impegnativo che ha visto la Fipav nazionale ed i comitati territoriali del Lazio e di Roma, coinvolti in prima linea nell’organizzazione dei Campionati Europei. La FINAL FOUR dei Campionati Europei maschili in particolare, al di là dei risultati tecnici, ha fatto registrare un clamoroso successo di pubblico, sintomo di un movimento entrato a buon diritto nell’immaginario collettivo di una Nazione, e riscontri internazionali unanimemente positivi che hanno attestato le grandi capacità di tutto il movimento.

I PREMIATI DELLE PRECEDENTI EDIZIONI-

Edizione 2002: Manuela Leggeri, Mauro Petetta, Roberto Santilli, Paolo Porcari, Roberto Vannicelli

Premio Speciale: Luciano Cecchi

Edizione 2003: Luca Cristofani, Mario Barbiero

Premio speciale: Giampaolo Montali

Premi Lazio: Massimo Dagioni, Paola Croce, Silvano Valeriani

Edizione 2004: Lucilla Perrotta

Premio speciale: Maurizio Conti e Stefano Cesare

Edizione 2005: Gian Paolo Montali, Giovanni Malagò

Premio speciale: Rosalba Randazzo

Premio Lazio: Antonio De Paola, Francesco Giontella

Edizione 2006: Massimo Mezzaroma, Giordano Mattera

Premio speciale: Aldo Chiurchiù

Edizione 2007: Roberto Rondoni

Premio speciale: Paola Croce, Francesco Giontella

Edizione 2008: Francesco Giontella, Bruno Morganti

Premio speciale: Luca Tomassi, Pietro Conti

Edizione 2009: Massimo Barbolini

Premio Speciale - Bruno Morace

Premio Speciale - Gianrio Falivene

Premio Lazio Giovani: Debora Allegretti, M.Roma Volley, Globo Sora

Edizione 2010: Ivan Zaytsev

Premi speciali: Silvia Fanella, Barbara Campanari

Premio Lazio: Floro Bocci

Edizione 2011: Ilaria Maruotti

Premi speciali: Gino Giannetti, Gabriele Maruotti, Giulio Sabbi

Premio Lazio: Mauro Scimia

Edizione 2012: Daniele Lupo

Premi speciali: Daniele Tailli, Andrea Mattei

Premio Lazio: Lodovica Langellotti

Edizione 2013: Salvatore Rossini

Premi speciali: Daniela Gattelli

Premio Lazio: Valerio Angelini

Edizione 2014: Luca Cristofani

Premi Speciali: Marco Bonitta, Paolo Tofoli, Adriano Paolucci

Premio Lazio: Lidia Calò

Edizione 2015: Mario Barbiero

Premi Lazio: Giulia Mancini e Claudia Provaroni

Premio speciale: Riccardo Di Lauro

Edizione 2016: Carlo Magri

Premio Lazio: Paolo Zeppilli

Edizione 2017: Bruno Morganti

Premio Lazio: Ferdinando Poscente e Giuseppino Brunetti

Premio speciale: Fabio Camilli e Matteo Cavagnini

Edizione 2018: Simonetta Avalle

Premio Lazio: Pino Rossi e Junior Volley Civita Castellana

Premio speciale: Volleyrò Casal de’ Pazzi e Fonte Roma Eur

Premio speciale alla carriera: Enzo D’Arcangelo

Edizione 2019: Leandro De Sanctis

Premio Lazio: Mauro Danti

Premio Speciale: Vincenzo Fanizza e Giovanni Gualtieri

Premio dell’Associazione Franco Favretto: Maria Grazia Dascola

Edizione 2021: Gaia Guiducci

Premio Speciale: Davide Mazzanti e Ferdinando De Giorgi

Premio Lazio: Flavia Barigelli

Premio Lazio: Antonella Verrascina

Premio Lazio: Pietro Conti

Premio Lazio: Aldo Madonna

Premio Lazio: Pietro Mele

Edizione 2022: Vittorio Sacripanti

Premio Speciale: Giovanni Malagò

Premio Lazio: Armando Monini

Premio Lazio: Ernesto Mojoli

Premio Città di Roma: Ferdinando De Giorgi