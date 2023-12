Manfredi: " gli Europei in Italia ? un vero successo, lo dicono i numeri "

Come di consueto molti gli argomenti trattati con il numero uno federale che ha illustrato il documento, in allegato, relativo alle attività federali dell’anno che sta per concludersi.

Si è partiti con il bilancio dei Campionati Europei di pallavolo femminili e maschili per poi passare a quelli di sitting volley. Il presidente federale ha snocciolato i numeri più significativi delle rassegne continentali organizzate in Italia nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2023.

Successivamente sono stati enunciati i numeri del tesseramento; i dati confermano l’ottimo trend delle ultime stagioni con un ulteriore forte incremento di tesserati soprattutto nelle fasce d’età giovanili.

A seguire l’attenzione si è spostata sull’attività sportiva di alto livello e quindi sui risultati conseguiti in questo 2023 dalle nazionali di pallavolo, beach volley e sitting volley.

La conferenza è poi proseguita parlando degli investimenti destinati alle squadre nazionali delle tre discipline (pallavolo, sitting volley e beach volley) e quelli a sostegno delle società. La federazione italiana pallavolo, infatti, destinerà 795.000 euro.

Per ciò che concerne l’ammontare complessivo di investimento verso le Nazionali seniores, attività giovanile, beach volley e sittingvolley, sono stati superati i 9 milioni di euro.

L’attenzione si è poi spostata sulla pallavolo giovanile parlando di Finali Nazionali Giovanili, che nella stagione 2024 avranno al proprio fianco il Gruppo BigMat, dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo delle Regioni, dei progetti legati a Scuola Attiva Junior e Kids e del Volley S3.

Il numero uno federale ha poi spostato il focus sulla Formazione Dirigenziale, e quindi sull’Accademia FIPAV, importante progetto deliberato nel 2022 e sviluppato poi nel 2023, che ha come obiettivo principale quello di qualificare e valorizzare le figure professionali che operano nei vari ambiti federali.

Si è poi parlato delle Partnership FIPAV e quindi del rinnovo e del consolidamento dei rapporti di collaborazione con i principali sponsor e Istituzioni.

La conferenza stampa è poi proseguita citando le emittenti televisive (RAI, SKY, Eurosport, Discovery plus, Radio Kiss Kiss e Rai Kids) che hanno accompagnato la FIPAV in questa lunga stagione tra pallavolo, sitting volley e beach volley.

Altro tema trattato è stato quello inerente i progetti collaterali tra i quali il docufilm dal titolo “SEMPREXSEMPRE - NOI ITALIA” andato in onda un paio di sere fa su Rai Due e che ha fatto registrare un picco di 400.000 spettatori pari al 2,6% di share.

Si è poi parlato del rinnovamento del logo federale e delle maggiori novità che hanno portato al nuovo restyling. Spazio anche, come sempre, alla nuova edizione della Hall Of Fame FIPAV che si terrà il prossimo febbraio a Bologna.

Il presidente Manfredi ha poi voluto dara spazio a FIPAV Cares e ai progetti di responsabilità sociale, un impegno ormai assunto da tempo come testimoniano gli 80.000 euro stanziati nel 2023.

Altro tema trattato da Manfredi è stato quello relativo ai Protocolli Internazionali di Cooperazione Tecnica. A seguito dell’accordo stipulato con la Federazione Internazionale, la FIPAV ha, infatti, siglato protocolli con numerose Federazioni come quella albanese, kosovara, irlandese, turca, ungherese e lettone.

Il Presidente ha infine annunciato l’Asta Solidale con l’Athletica Vaticana. Per dare continuità all’impegno preso con il Santo Padre, partirà dunque l’asta dal nome “Together we can spike with love”, i ricavati della quale saranno devoluti alla Fondazione Dispensario Pediatrico “Santa Marta” e l’Associazione “C’è da fare”.

Concluso il suo lungo intervento, il presidente federale Manfredi ha risposto alle numerose domande dei giornalisti collegati via web alla conferenza stampa.