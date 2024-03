“Starting Six”: Novara, Bernardi e il trionfo in Challenge Cup

Taglio del nastro di “Starting Six” anche al femminile. Nel suo ‘editoriale’ Pasquale Di Santillo, oltre a presentare la 9° giornata di ritorno di A1, non può non soffermarsi sulle straordinarie performance nelle Coppe Europee delle formazioni italiane, che hanno già messo in bacheca il primo trofeo stagionale, con l’Igor Gorgonzola Novara che ha alzato la Challenge Cup. La rubrica Talent Scout di questo numero è dedicata in via eccezionale, non ad un giovane talento del volley femminile, ma a ‘Lollo’ Bernardi, Mister Secolo, che dalla panchina ha guidato proprio Novara al trionfo europeo. L’esordio di Social Club ha acceso i riflettori sulla bagher challenge, la nuovissima sfida lanciata dalla Lega e dalle società diventata in poco tempo un vero e proprio fenomeno virale.