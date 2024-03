Starting Six: Piacenza pareggia i conti, ecco il derby di Champions

ROMA-Il quarto numero dell’ormai atteso appuntamento Starting Six, condotto nell’edizione del martedì da Pasquale Di Santillo, ci regala le immagini di Gara 2 dei Play Off Scudetto nella quale Piacenza ha saputo riportare sull’ 1-1 la serie con Milano, andando a vincere all’Allianz Cloud, riscattando la sconfitta patita in casa in Gara 1. Le altre sfide sono invece su 2-0, Con Trento, Monza e Perugia ad una vittoria dalle semifinali. I campioni d’Italia hanno dovuto faticare per vincere in rimonta a Modena, gli uomini di Eccheli hanno bissato, davanti al pubblico dell’ Opiquad Arena il successo su Civitanova, i Block Devils vincono a Verona pur lasciando il primo set agli uomini di Stoytchev. Prima Fila ci introduce nell’esaltante sfida fratricida fra Trento e Civitanova che si affronteranno nella semifinale di Cev Champions League, contendendosi un posto in finale dove troveranno la vincente tra i polacchi dello Jastrzebski ed i turchi dello Ziraat Bankasi. Tutti i numeri dei Play Off Scudetto nella rubrica Overthestat.