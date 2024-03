Starting Six: Gara 3 dei Play Off da dentro o fuori per tre

ROMA-Starting Six continua a regalarci i momenti più spettacolari di questa fase, decisiva e spettacolare della stagione. Pasquale Di Santillo ci introduce in Gara 3 dei Play Off che potrebbe essere decisiva in tre casi su quattro. Civitanova ha l’ultima chance di rimanere in corsa ma dovrà battere Monza all’Eurosole la squadra di Eccheli che l’ha già sconfitta due volte. Stessa situazione per Modena e Verona che dovranno compiere due grandi imprese per espugnare i campi di Trento e Perugia per rimanere in corsa. In perfetto equilibrio la sfida tra Piacenza e Milano che vantano una vittoria per parte, entrambe maturate fuori casa. Talent Scout ci racconta la sfida fra Trento e Civitanova di mercoledì sera nella semifinale di andata di Champions League con i Campioni d’Italia che hanno imposto la legge del ilT quotidiano, grazie soprattutto ad un super Michieletto, ipotecando la qualificazione. In Social Club le più spettacolari immagini di Gara 2 dei Play Off, che certamente raggiungeranno un gran numero di visualizzazioni sui social.