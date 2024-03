Starting Six: le italiane trionfano nelle Coppe

ROMA- Appuntamento del venerdì con Starting Six, condotto da Eleonora D’Alessandro ed il commento tecnico di Pasquale Di Santillo. In questo numero l’attenzione sulla penultima giornata di Regular Season, che sarà determinante per la griglia dei Play Off ma anche per la corsa alla salvezza. Quattro partite anticipate al sabato Milano ospita Firenze per conservare il secondo posto, Casalmaggiore si gioca contro Vallefoglia le ultime possibilità di entrare nei play off, Busto Arsizio che cerca sul campo della già retrocessa Trento punti e salvezza e, in serata, Conegliano, reduce dalle fatiche di Coppa, ospita Pinerolo per firmare la 25a vittoria consecutiva con le piemontesi che non possono distrarsi per mantenere la posizione Play Off. a sua Domenica le altre tre partite: Scandicci-Roma, Novara- Bergamo, con le orobiche alla disperata ricerca di punti e il derby piemontese tra Cuneo e Chieri. In Talent Scout si celebrano le imprese delle formazioni italiane nella due giorni di coppe Europee. Milano e Conegliano hanno battuto rispettivamente Fenerbahce e Eczacibasi nelle rispettive semifinali di andata e guardano alla qualificazione all’atto decisivo della competizione con grande fiducia. In Social Club Giulia Pisani ci regala le consuete ‘ Pillole di Piso’ analizzando, supportata dalle immagini della semifinale di Coppa Italia fra Chieri e Conegliano, il gesto tecnico dello slash, la schiacciata diretta da parte di un’attaccante dopo una ricezione avversaria che arriva direttamente dall’altra parte del campo.