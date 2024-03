Starting Six: Play Off, Champions League e Beach Volley

Torna puntuale Starting Six del martedì che in questa puntata ci propone ovviamente una precisa retrospettiva su Gara 3 dei Quarti Play Off andati in scena nello scorso weekend. Trento e Perugia già in semifinale con i Campioni d’Italia travolgenti nella sfida decisiva contro Modena, e i Block Devils che devono lottare cinque set per spegnere le velleità di una Verona che esce dalla corsa scudetto a testa altissima. Piacenza in vantaggio 2-1 su Milano ma la sfida del Pala Banca è stata incerta fino all’ultima palla ed ha visto gli uomini di Anastasi imporsi solo al tie break dopo una durissima battaglia. Civitanova accorcia le distanze su Monza ma i cucinieri sono stati ad un passo dall’eliminazione, costretti a rimontare due volte il risultato prima di imporsi di ‘corto muso’ nell’ultimo decisivo parziale.