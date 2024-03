Starting Six: Trento in finale, Gara 4 Play Off alle porte

ROMA-Starting Six del venerdì ci proietta, grazie alle parole di Pasquale Di Santillo in gara 4 dei Quarti di Finale dei Play Off scudetto. Con Trento e Perugia già in semifinale, Monza-Civitanova e Milano-Piacenza sono le sfide che devono ancora decidere il nome delle altre due qualificate. Monza e Piacenza, in vantaggio 2-1 nelle rispettive serie hanno nelle mani il match ball decisivo. I brianzoli potranno cercare il colpo decisivo fra le mura amiche mentre la squadra di Anastasi dovrà ottenere la terza vittoria sul campo dell’Allianz. Entrambe le partite, a giudicare da quanto visto nelle tre precedenti, sfuggono però ad ogni pronostico. Prima Fila ci regala le immagini del successo di Civitanova al tie break nella semifinale di ritorno di Champions League. Successo effimero perché non basta a ribaltare il 3-1 ottenuto dai Campioni d’Italia all’andata. Alla Superfinal approda la squadra di Eccheli che sfiderà nell’atto conclusivo della massima competizione europea i polacchi dello Jastrzebski Wegiel. Per tutti gli amanti dello spettacolo pallavolistico Social Club ci regala le azioni più belle di gara 3 dei Quarti Play Off.