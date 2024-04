A Plan de Corones assegnati gli scudetti dello Snow Volley

PLAN DE CORONES (BOLZANO)- Concluse oggi nel magnifico palcoscenico del Sud Tirolo le finali del campionato italiano assoluto di snow volley che hanno visto come grandi protagonisti, in entrambi i tabelloni, i giovani atleti di casa della S.S.V. Pallavolo Brunico, società organizzatrice con la Federazione Italiana Pallavolo dell’atto conclusivo del circuito nazionale.

Nel tabellone femminile la giovane formazione composta da Anja e Lea Burgmann, Sarah Riva e Julia Mairhofer hanno avuto la meglio contro le più esperte Cristiana Parenzan, Federica Tonon e Anna Dostalova in un match dove la maggiore freschezza atletica delle padroni casa l’ha fatta da padrona.

Nel tabellone maschile le cose non sono andate diversamente con Theo Hanni, Peter Seeber, Michael Burgmann e Thomas Berger davvero bravi a superare abbastanza agevolmente i propri avversari: Enrico Lupatelli, Michele Bennato, Gaetano Vespero e Atef Adel, confermandosi come la formazione migliore in Italia con il terzo successo consecutivo per la S.S.V. Pallavolo Brunico.