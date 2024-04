Roma fa il pieno nel trofeo dei Territori

SABAUDIA (LATINA)- E’ stata una festa come sempre, l’evento finale del volley giovanile regionale. L’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Lazio, organizzato dal CR Lazio, che anche quest’ anno ha messo a confronto le rappresentative dei Centri di Qualificazione Territoriali di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo, ha risposto alle attese tecniche ma anche di aggregazione e confronto con i giovani talenti del 2009 e 2010 per la categoria maschile, e del 2010 e 2011 per la femminile.

Ad accogliere le squadre partecipanti il Pala Vitaletti di Sabaudia, storica piazza del volley laziale, ma anche Latina e Sermoneta, dove si sono svolte alcune delle partite dei gironi di qualificazione e la finale per il terzo posto femminile.

Uno sforzo organizzativo a cui ha contribuito fattivamente il Comitato Territoriale di Latina, grazie all’impegno del presidente Claudio Romano e di tutti i collaboratori.

« Tutto si è svolto nel migliore dei modi-ha sottolineato al termine delle gare il Presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi- e credo che i protagonisti di questa edizione dell’’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Lazio’, i loro allenatori e i dirigenti che li hanno accompagnati possano tornare a casa pienamente soddisfatti di questa due giorni che, a prescindere dai risultati tecnici, è stata un successo sotto ogni aspetto. Mi preme ringraziare tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione ».

Venendo alla cronaca delle finali, da registrare, sia al maschile che al femminile, il successo delle rappresentative di Roma, che hanno battuto in finale rispettivamente Latina e Frosinone con l’identico punteggio di 2-0. Da sottolineare il risultato centrato proprio dalle ragazze di Frosinone che sono arrivate a giocare per il primo posto dopo un’attesa lunga 22 anni.

Prima delle premiazioni, il CR Lazio e l’intero Pala Vitaletti hanno voluto omaggiare con un mazzo di fiori Simonetta Avalle, ‘la Signora del Volley’, attualmente Responsabile del CQR della Fipav Lazio, nel giorno del suo compleanno trascorso, come probabilmente molti altri nella sua lunga carriera, sui campi di pallavolo.

Alle premiazioni ha partecipato anche il vice presidente nazionale della Fipav Luciano Cecchi, al quale il Presidente Burlandi ha consegnato una targa ricordo dell’evento. « La Fipav – ha detto Cecchi rivolgendosi ai giovani pallavolisti - investe molto sulla pallavolo giovanile e spero che presto tutti voi possiate arrivare a quei traguardi che sognate. Seguite sempre e comunque i consigli dei vostri tecnici per crescere pallavolisticamente e umanamente ».

“E’ stato bello e faticoso organizzare questo evento-ha sottolineato il presidente del CT di Latina Claudio Romano- e devo ringraziare tutte le società del territorio e i miei collaboratori per aver contribuito alla realizzazione di un evento così ben riuscito »

Presenti tra gli altri i presidenti degli altri CT del Lazio, Claudio Martinelli per Roma, Luciana Mantua per Frosinone e Roberto Ciattini per Viterbo.

LE DICHIARAZIONI DEI QUATTRO ALLENATORI FINALISTI-

Giulia Del Monte (CQT Roma Maschile): “ Vincere non è mai facile ne scontato. Sono contenta del percorso fatto dai ragazzi sia nel corso della stagione che in queste finali. Spero che il ricordo di questi giorni possa rimanere scolpito per sempre nei nostri cuori ».

Francesco Di Staso (CQT Latina Maschile): « Il nostro parametro non era certo Roma, che può vantare un bacino di utenza enorme e una base certo più ampia della nostra. Sono orgoglioso del cammino dei ragazzi che in queste finali si sono comportati al massimo delle possibilità giocando una bella pallavolo ma soprattutto dimostrando di essere un gruppo solido e coeso. Abbiamo costruito molto ma ancora c’è da lavorare ».

Vincenzo Ferrise (CQT Roma Femminile): « Le ragazze in tutto questo torneo hanno dimostrato la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Sono contento soprattutto per quello che l’evento rappresenta per loro, per la socializzazione e l’aggregazione. E adesso ripartiamo con un nuovo gruppo ed altre ragazze pronte a spiccare il volo ».

Antonio Cortese (CQT Frosinone Femminile): « Abbiamo firmato un’impresa storica riportando Frosinone in finale dopo 22 anni. Roma ovviamente è fuori portata ma abbiamo colmato il gap con le altre province a dimostrazione che anche sul nostro territorio si può fare pallavolo di alto livello ».

I RISULTATI-

TORNEO FEMMINILE-

FASE DI QUALIFICAZIONE-

CQT Roma – CQT Viterbo 3-0 (25-10, 25-13, 25-19)

CQT Frosinone – CQT Latina 2-1 (23-25, 25-19, 25-18)

CQT Viterbo – CQT Frosinone 1-2 (20-25, 17-25, 25-14)

CQT Latina – CQT Roma 0-3 (15-25, 15-25, 10-25)-

CQT Viterbo- CQT Latina 3-0 (25-15, 25-10, 25-15)

CQT Roma- CQT Frosinone 3-0 (25-18, 25-22, 25-12)

FINALE 3°/4° POSTO-

CQT Latina- CQT Viterbo 2-0 (25-14, 25-17)

FINALE 1°/2° POSTO-

CQT Roma- CQT Frosinone 2-0 (25-12; 25-9)

TORNEO MASCHILE-

FASE DI QUALIFICAZIONE-

CQT Roma-CQT Viterbo 3-0 (25-21, 25-21, 25-17)

CQT Frosinone-CQT Latina 0-3 (12-25, 14-25, 14-25)

CQT Latina-CQT Roma 0-3 (13-25, 15-25, 19-25)

CQT Viterbo-CQT Frosinone 3-0 (25-12, 25-13, 25-12)

CQT Viterbo- CQT Latina 1-2 (28-26, 19-25, 22-25)

CQT Roma- CQT Frosinone 3-0 (25-6; 25-7; 25-7)

FINALE 3°/4° POSTO-

CQT Viterbo 2-0- CQT Frosinone 2-0 (25-19, 25-19)

FINALE 1°/2° POSTO-

CQT Roma- CQT Latina 2-0 (25-17; 25-16)

LE SQUADRE FINALISTE-

TORNEO FEMMINILE-

CQT ROMA: Sara Alessi, Dalila Di Girolamo, Flaminia Forti, Giulia D’attilia, Elisa Pagliuca, Elena Di Napoli, Irene Ciotti, Giorgi Cicciarelli, Gaia Di Domenico, M. Vittoria Intermoia, Sara Buzzeo, Benedetta Prete, Martina Silenzi, Swami Tiberi.

1° Allenatore Vincenzo Ferrise, 2° Allenatore Davide Quimi, 2° Carmine Sardanelli.

CQT FROSINONE: Sofia Abbate, Giorgia Calicchia, Ludovica Cimaomo, Ginevra Conte, Ambra Ferri, Marwa Kachou, Sara Natoni, Aurora Pasqualito, Aurora Proia Fabrizio, Viola Tomei, Sofia Vari, Sofia Velocci, Ginevra Vona, Michela Zoffranieri.

1° Allenatore Antonio Cortese, 2° Allenatore Adele Battiati, 3° Allenatore Luca Bonaiuti

TORNEO MASCHILE-

CQT ROMA: Andrea Bendini, Claudio Bernardi, Claudio Coletti, Emiliano De Carlo, Andrea Guidoni, Andrea Leonardi, Francesco Limiti, Leonardo Marcelli, Tommaso Nuccitelli, Alessandro Palladino, Giacomo Parmigiani, Edoardo Trotta, Federico Viscuso, Alex Watrak.

1° Allenatore Giulia Del Monte, 2° Allenatore Giulio Morelli, 3° Allenatore Matteo Murolo.

CQT LATINA: Samuele Pedrazzini, Giuseppe Padulo, Yuri Andreol, Gabriele Di Malta, Alessandro Pucci, Francesco Trappolini, Antonio Nieddu, Emanuele Di Giulio, Marco Sepio, Giacomo Ungarelli, Alessandro Saccoccio, Simone Salesi, Leonardo Moroni, Nicolò Zompadori.

1° Allenatore Francesco Di Staso, 2° Allenatore Pierfrancesco Sarno

GLI ARBITRI DELLA MANIFESTAZIONE-

Giulia Altese ,

Lorenzo, Bucciero,

Alessia Coccia,

Leonardo D’Anella,

Valerio Di Nino ,

Raffaele Milazzo,

Ilaria Prinzi,

Silvia Scarpa