Starting Six: le squadre italiane a caccia del trionfo Europeo

ROMA- Conclusa la stagione di Superlega e A1 Femminile, con i trionfi di Perugia e Conegliano, domenica 5 maggio l’attività dei club si concluderà con il momento topico della stagione, le Superfinals di Champions League che vedranno protagoniste tre formazioni italiane. Starting Six pone l’attenzione sulle due attesissime sfide che andranno in scena ad Antalya in Turchia. Tutta tricolore il match femminile che vedrà in campo Conegliano e Milano e che regalerà ai colori nazionali il terzo trionfo europeo della stagione, dopo quelli di Novara in Challenge Cup e di Chieri in Cev Cup. Inutile dire che i favori del pronostico sono tutti dalla parte della squadra di Santarelli, che ha appena vinto il suo sesto scudetto di fila, ma dall’altra parte della rete Egonu e compagne alla loro prima partecipazione ad una finale della massima competizione europea, che in stagione hanno già perso quattro volte contro le pantere, cercheranno di cambiare il corso della storia. In Match&Play la presentazione della finale maschile nella quale Trento, dopo le delusioni nei Play Off e nella finale per il terzo posto che li ha esclusi per mano di Milano dalla prossima Champions League, cercherà di coronare la stagione con una vittoria sullo Jastrzebski che riporterebbe il trofeo in Italia dopo tre vittorie consecutive dei polacchi dello Zaksa.