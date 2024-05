Starting Six: le nazionali azzurre pronte per conquistare Parigi

ROMA- La pallavolo non si concede soste nei momenti di Relax. Dopo la conclusione della Superlega, che ha visto Perugia conquistare il suo secondo tricolore, gli obiettivi si spostano immediatamente sull’attività delle nazionali. Le telecamere di Starting Six si sono accese sulla conferenza stampa svoltasi a Milano nel corso della quale il presidente Federale Giuseppe Manfredi ha introdotto i temi legati che stanno più a cuore ai tanti tifosi azzurri che sperano di vedere sia la maschile che la femminile conquistare il pass Parigi 2024. Il numero 1 ha parlato ad ampio raggio di tutto il movimento e dei grandi successi raggiunti a tutti livelli dalle nostre rappresentative. Attese le dichiarazioni dei due CT Julio Velasco e Ferdinando De Giorgi che avranno il compito di conquistare, attraverso la Volleyball Nations League che sta per iniziare, i punti necessari per il ranking che serviranno a qualificare le rispettive nazionali ai Giochi Olimpici. Entrambi concentrati sull’obiettivo, sono pronti ad entrare nell’agone per portare l’Italia dove le compete.