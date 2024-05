Italia-Turchia volley diretta: segui il match LIVE

CAVALESE - Secondo appuntamento per l’Italvolley di Fefé De Giorgi. La Nazionale azzurra, dopo la vittoria all’esordio contro la Serbia, sfidano la Turchia. Il percorso nell’anno olimpico è appena iniziato. Sono tutti match in preparazione per giocare la Nations League . In palio c’è un pass olimpico per Parigi. Segui live il match amichevole.

21:28

Italia, tutto facile

21-14 su un errore della Turchia. Buona difesa di Lavia, poi errore degli ospiti. Si sta per chiudere un secondo set comandato dagli azzurri.

21:22

L'Italia prende il largo è 16-9

Sanguinetti ancora, schiacciata a terra che buca la difesa della Turchia. L'Italia scappa avanti: 16-9

21:18

Sanguinetti bravo, Michieletto chiude

Primo tempo di Sanguinetti e schiacciata vincente per l'11-8. Molto bene fin qui il centrale di Modena. Poco dopo Michieletto chiude il 12-8. Poi Ace di Giannelli.

21:14

Italia avanti per 8-5

Ace di Lavia per l'8-5. L'Italia ha preso le misure alla Turchia che al primo set ha dato fastidio.

21:07

Inizia il secondo set tra Italia e Turchia

Si riparte con Giannelli al servizio. Muro vincente di Sanguinetti e primo punto per gli azzurri.

21:03

Italia avanti 1-0 dopo il primo set

L'Italia al secondo set point non sbaglia con Lavia: 26-24, gli azzurri vincono il primo set e si portano sull'1-0.

20:58

Anzani firma il 23-22

Anzani non sbaglia sotto rete e fa male: schiacciata tesa a terra per il vantaggio Italia.

20:53

Italia e Turchia: torna l'equilibrio

Michieletto sbaglia in battuta e si torna in parità. Poi arriva il terzo errore consecutivo per la Turchia. E altro sbaglio dell'Italia: 19-19.

20:47

L'Italia ora accelera

Romanò con il sinistro trova un angolo incredibile e porta a casa il punto numero 14.

20:45

Grande azione dell'Italia e vincente di Anzani

Recupero della Turchia in difesa da fuori campo, poi l'Italia costruzione e Anzani schiaccia forte. Punto e 12-11. L'Italia torna avanti.

20:41

Schiacciata vincente di Michieletto

L'Italia prepara bene Michieletto alla schiacciata: punto lungolinea. E poco dopo si ripete con il suo mancino. Siamo sul 9-9.

20:38

6-6 con Done che sbaglia

Done sbaglia alla battuta, secondo errore della Turchia. Siamo sul 6-6, poi Lavia sbaglia.

20:36

Italia-Turchia 4-3

Match equilibrato in queste prime battute. Capitan Giannelli subito in partita.

20:33

Italia-Turchia, inizia la sfida

Primo pallone da giocare per la Turchia. Inizia il set con Michieletto in ricezione. E poi punto con il muro da parte dell'Italia.

20:30

Squadre in campo, ci siamo per l'inizio

Sta per iniziare Italia-Turchia. Tutto pronto a Cavalese. Cambiano i centrali tra gli azzurri rispetto alla sfida contro la Serbia.

20:02

Italia-Turchia, dove vedere il match

La sfida tra Italia e Turchia sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

19:56

Il cammino dell’Italvolley

Gli azzurri, dopo aver mancato il pass per le Olimpiadi al Torneo di Qualificazione lo scorso ottobre a Rio de Janeiro, ora provano tramite la Nations League a qualificarsi per Parigi. Al termine della prima fase della VNL, il 24 giugno verranno infatti ufficializzati gli ultimi posti a cinque cerchi assegnati in base al ranking mondiale (quattro al maschile). Gli azzurri si trovano al momento al terzo posto del ranking e al primo posto tra le nazionali non ancora qualificate.

19:45

Italia-Turchia, si gioca alle 20:30

Tutto pronto per il secondo test dell'Italvolley in preparazione alla Nations League. Si gioca contro la Turchia alle 20:30.

Cavalese - Pala Arpad Weisz