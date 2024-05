Volley Femminile Nations League Germania-Italia, orario e dove vederla in tv

ANTALYA (Turchia) - La Volleyball Nations League si mette subito in salita per le azzurre di Julio Velasco che hanno fallito all’esordio contro la Polonia : il punteggio di 3-0 a vantaggio della squadra polacca ha evidenziato diversi problemi nella fase di gioco delle italiane. Oggi l’Italia affronta la Germania per cercare di rialzare la testa: dopo il passo falso iniziale, non si può più sbagliare.

Italia-Germania, dove vederla in tv

La seconda partita della Nations League del volley femminile tra Italia e Germania in programma all'Antalya Sport Hall potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN e VolleyballWorld TV.

Italia-Germania, l’orario della partita

Le ragazze di Julio Velasco scenderanno in campo contro la Germania giovedì 16 maggio 2024, alle ore 13:00 italiane. La Nations League mette in palio gli ultimi 5 pass per partecipare alle prossime Olimpiadi di Parigi: la qualificazione passa dal ranking mondiale.