Germania-Italia diretta, Nations League Volley Femminile: segui la sfida LIVE

ANTALYA (Turchia) - Un passo falso inaspettato, un tonfo contro la Polonia per una sconfitta senza appello. L’esordio delle Azzurre in Nations League è stato traumatico, l’entusiasmo per il ritorno di Julio Velasco sulla panchina della nazionale è stato raggelato dalla prestazione della squadra italiana. Oggi contro la Germania le ragazze del volley la possibilità di rialzare la testa. Segui la diretta

14:20

Germania-Italia 25-21: le tedesche si prendono il terzo set!

Punti gettati al vento da un'Italia che aveva in pugno anche il terzo set. Se lo aggiudica invece per 25-21 la Germania, che riapre a questo punto la partita.

14:14

Germania-Italia 22-17: azzurre incomprensibili

Nessuna reazione, incomprensibile l'atteggiamento delle azzurre in questa fase del terzo set, che sarebbe stato determinante portare a casa in ottica Parigi. Scappa la Germania, 22-17.

14:11

Germania-Italia 17-14: azzurre chiamate a reagire

La Germania cerca punti per il ranking e non si arrende, l'Italia deve iniziarne a rendersene conto per non far scappare via le tedesche, ora avanti 17-14 nel terzo set.

14:06

Germania-Italia 12-10: solita pausa delle azzurre

Anche nel terzo set l'Italia si concede l'ormai consueta pausa e la Germania ne approfitta per portarsi avanti. Tedesche che conducono 12-10.

14:01

Germania-Italia 4-6: break azzurro

L'Italia inizia bene anche in questo terzo set: 6-4 sulla Germania e l'atteggiamento giusto chiesto da Velasco per quanto riguarda la correlazione muro-difesa.

13:57

Via al terzo set!

Parte il terzo set con l'Italia avanti 2-0 sulla Germania e che chiudendo senza concedere nulla alle avversarie andrebbe a riprendersi i quasi 10 punti buoni per il Ranking persi con il cappotto contro la Polonia.

13:53

Germania-Italia 16-25: le azzurre vincono anche il secondo set!

Bene così, l'Italia non tentenna e nel finale firma l'allungo decisivo, parziale di 25-16 e 2-0 per le azzurre sulla Germania.

13:49

Germania-Italia 15-20: funziona il muro azzurro

Come nel primo, anche nel secondo set funziona il muro azzurro: Italia avanti 20-15 sulla Germania.

13:45

Germania-Italia 14-17: tornano avanti le azzurre

Calma e gesso, l'Italia non si scompone e torna a fare il suo, riportandosi così avanti 17-14 sulla Germania nel secondo set.

13:42

Germania-Italia 12-12: reazione tedesca

Reazione delle tedesche, che erano parse nervose e fallose, ma che tornano in partita grazie a un clamoroso errore arbitrale sull'attacco di Degradi. È 12 pari e tutto da rifare in questo secondo set.

13:38

Germania-Italia 7-9: azzurre ancora avanti

Mantengono il break di vantaggio sulla Germania le ragazze di Velasco, che in questo secondo set conducono per 9-7.

13:34

Germania-Italia 2-4: avvio autoritario delle azzurre

Bene le azzurre, che impattano questo secondo set con grande determinazione: Italia avanti 4-2 sulla Germania.

13:32

Via al secondo set!

Riparte Germania-Italia con il secondo set, azzurre avanti 1-0 grazie al 25-16 della prima partita.

13:28

Germania-Italia 16-25: le azzurre vincono il primo set!

Italia avanti 1-0 nel delicatissimo match con la Germania, come noi a caccia del pass olimpico. Le azzurre si sono imposte nel primo set con il parziale di 25-16.

13:26

Germania-Italia 14-21: azzurre vicine al primo set

Finalmente un'Italia coraggiosa, azzurre avanti 21-14 sulla Germania e vicine a chiudere il primo set.

13:21

Germania-Italia 13-17: ottimo momento per le azzurre

Le azzurre vogliono andarsi a prendere il primo set, bene Danesi in battuta, siamo 17-13 sulla Germania.

13:18

Germania-Italia 11-14: Antropova sale in cattedra

Trascinata da Antropova l'Italia allunga sulla Germania, 14-11 in questo primo set.

13:14

Germania-Italia 8-10: regiscono le ragazze di Velasco

Tanti errori di tensione, ma l'Italia sembra aver superato la solita fase di appannamento e ora conduce 10-8 sulle tedesche.

13:11

Germania-Italia 6-6: battuta a vuoto delle azzurre

Ancora quei momenti di vuoto che preoccupano Velasco, l'Italia concede tre punti consecutivi alla Germania, che si riporta sul 6-6. Qualce problema per Degradi, che sembra però in grado di continuare.

13:09

Germania-Italia 3-6: prendono il largo le azzurre

L'Italia prende decisamente in mano il primo set e si porta sul 6-3 contro la Germania.

13:04

Germania-Italia 1-2: subito lunghi scambi

Il match appare già molto combattuto, scambi molto lunghi prima di arrivare a punto. Azzurre avanti 2-1 ma subito con un errore in battuta.

13:00

Tutto pronto per il via

Ci siamo, è tutto pronto per Italia-Germania, partita da vincere a tutti i costi.

12:55

Italia, le avversarie della seconda fase

Le Azzurre di Julio Velasco, dopo la prima settimana, avranno modo di sfidare altre quattro nazionali nelle sfide in programma a Macao dal 29 maggio al 2 giugno: la Nazionale italiana avrà modo di confrontarsi contro Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina.

12:45

Italia, i prossimi appuntamenti ad Antalya

Dopo la sfida odierna contro la Germania, le azzurre di Velasco in questa prima fase della Nations League avranno modo di affrontare il 17 maggio la sfida contro la Bulgaria (ore 19), e il giorno successivo - 18 maggio la partita contro le padrone di casa della Turchia (ore 19).

12:30

Italia, le convocate della prima fase

Il ct Julio Velasco ha convocato 14 giocatrici per la prima settimana del torneo, questo l’elenco: Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Bosio. Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Stella Nervini, Loveth Omoruyi. Centrali: Linda Nwakalor, Anna Danesi, Sara Bonifacio, Yasmina Akrari. Opposte: Camilla Mingardi, Ekaterina Antropova. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino

12:15

Ranking Mondiale, la posizione dell’Italia

La qualificazione per le prossime Olimpiadi di Parigi passa per il ranking mondiale della FIVB. Attualmente l’Italia - tra le squadre non qualificate - è al primo posto con 338,97 punti. La Cina segue con 329,97 punti, al terzo posto c’è il Giappone con 305,09 punti. Poi l’Olanda (287,94 punti) e il Canada con 265,66 punti. Soltanto le prime cinque del ranking si qualificheranno per i Giochi olimpici, l’Italia fa la corsa sul Canada. Nella classifica generale l’Italia occupa il quinto posto.

12:00

Italia, ko all’esordio contro la Polonia

L’Italia femminile del volley ha rimediato una pesante sconfitta contro la Polonia con un punteggio finale di 28-26, 25-23, 25-21. L’avvio in salita nella Nations League non preclude la possibilità di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi.

