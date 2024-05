Allenatore filma le atlete di nascosto, pugno duro della Federazione: 6 anni di squalifica

PISTOIA - Pugno durissimo del tribunale federale della Fipav , la federazione sportiva della pallavolo. Sono stati inflitti 6 anni di squalifica , con sospensione da qualsiasi attività sportiva federale , al tecnico di una squadra femminile toscana, nel pistoiese. Il motivo? L'allenatore è accusato di aver spiato le giocatrici piazzando una telecamera nello spogliatoio . Lo scorso febbraio le stesse atlete hanno scoperto la presenza di una telecamera occultata in una scatola di merendine accanto al termosifone dello spogliatoio dalla quale spuntava l' obbiettivo . La telecamera era inoltre avvolta da carta igienica ed è stata trovata accesa , pronta per riprendere quanto accadeva all' interno dello spogliatoio .

Tribunale Fipav: "Fatti pienamente provati dalle denunce"

Per il tribunale sportivo i fatti "neanche smentiti dall'incolpato, risultano pienamente provati dalle denunce proposte dalle atlete alle autorità e dalle loro testimonianze". Il proprietario della telecamera ha ammesso che la stessa fosse di sua proprietà e ha inoltre specificato che era stata messa in ricarica. Le atlete, nella circostanza, avevano allertato i responsabili della palestra, contattando le forze dell'ordine. I carabinieri avevano sequestrato la telecamera, il telefono del tesserato e computer. Le versioni fornite dall'incolpato, secondo le ricostruzioni del tribunale della Fipav, "risultano discordanti. In prima battuta ai carabinieri intervenuti veniva riferito che la telecamera era stata rubata; poi veniva dichiarato che era stata lasciata nello spogliatoio per la ricarica", e "anche se non vi è prova che le immagini siano state diffuse, l'atto ha una grave valenza disciplinare", sia per la "gravità dei fatti", sia perché non possono "tacersi i principi di lealtà, correttezza e rettitudine, morale e sportiva" e "i principi contenuti nel codice etico, risultano esser stati violati, con la conseguente gravissima lesione all'intero mondo della pallavolo, alla sua credibilità e trasparenza".