Dazn arricchisce offerta volley con SuperLega maschile, A1 donne e Mondiale

Sempre più sport italiano su Dazn , con il volley al centro dell’offerta multisport. A partire dalla prossima stagione, il meglio della SuperLega maschile e della Serie A1 femminile saranno su Dazn, arricchendo un’offerta verticale dedicata alla pallavolo che si completa ulteriormente, facendo dell’app di live streaming punto di riferimento per tutti gli appassionati. Grazie a un accordo pluriennale, tutti gli appassionati italiani potranno seguire in app anche le emozioni del campionato. Fino al 2026, infatti, Dazn trasmetterà due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A, sia femminile che maschile. Dopo l’annuncio della Volleyball Nations League, dei Mondiali per Club, del Beach Pro Tour e dell’ampliamento dell’offerta Eurosport su Dazn che comprende anche il canale verticale dedicato alla pallavolo in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, la piattaforma globale leader nel live streaming e intrattenimento sportivo punta anche sul massimo campionato italiano di volley femminile e maschile. Non solo, a impreziosire il bouquet di competizioni che verranno trasmesse su Dazn anche le prossime due edizioni del Campionato Mondiale, con l’edizione del 2025 che vedrà la Nazionale femminile impegnata dal 22 agosto al 7 settembre e l’ Italvolley maschile dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine.

“Dazn sostiene lo sport italiano. Siamo molto felici di arricchire la nostra offerta di volley con un bouquet di competizioni così importanti. Portando la pallavolo sulla nostra piattaforma e dando visibilità ai Club italiani e alle nostre Nazionali, raggiungeremo ancora più appassionati di sport che potranno trovare il meglio delle competizioni italiane in un unico luogo”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. Una nuova stagione di grande volley all’orizzonte, che si prospetta altrettanto adrenalinica e competitiva proprio come quella appena conclusa che ha visto per la Serie A1 femminile la Prosecco Doc Imoco Conegliano sul gradino più alto del podio del campionato italiano e per la SuperLega maschile il trionfo di Sir Susa Vim Perugia con il secondo scudetto della sua storia.

In attesa del ritorno in campo con l’appuntamento del massimo campionato italiano per la stagione 2024/2025, il meglio della pallavolo disponibile su Dazn continua ad appassionare i tifosi con le Nazionali in Vnl che stanno confermando il loro valore. Le Azzurre, con l’ultima vittoria contro la Repubblica Domenicana, nonché quinta consecutiva, valida per i punti in vista della chiusura del ranking mondiale Fivb femminile, e l’Italia Maschile che continua a lottare su ogni pallone e che vede imbattuto il suo percorso verso i Giochi Olimpici 2024. Nell’estate, inoltre, si entrerà nel vivo della pallavolo con i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e su Dazn si accenderà anche il canale Eurosport verticale dedicato al volley che "ospiterà” i migliori pallavolisti e le migliori pallavoliste nei tornei delle Olimpiadi, live dal 26 luglio all’11 agosto.