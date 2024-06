Italia-Bulgaria, diretta Volley Nations League di Lubiana: segui il live

LUBIANA (Slovenia) - Dopo la sconfitta incassata contro i Campioni d’Europa della Polonia, l’Italia affronta nel pomeriggio la Bulgaria per la seconda sfida della terza fase della Volley Nations League . L’ Italia è già qualificata alle prossime Olimpiadi di Parigi grazie alla propria posizione nel ranking Fibv.

16:15

Italia, sette vittorie e due sconfitte

Il bilancio degli Azzurri in questa Volley Nations League è positivo: fin qui gli uomini di De Giorgi hanno conquistato sette successi incassando due sole sconfitte contro Francia e Polonia.

16:00

Italia in testa alla Volley Nations League

Nonostante la sconfitta incassata contro la Polonia, l’Italia resta in testa alla classifica della Volley Nations League appaiata in vetta alla Slovenia e alla formazione polacca.

15:45

Italia, ko all’esordio con la Polonia

Gli Azzurri nella Week 3 di Lubiana hanno perso la prima sfida della Volley Nations League contro la Polonia. E’ la seconda sconfitta della manifestazione per la squadra di Fefè De Giorgi che in questa settimana ha effettuato un ampio turn over lasciando a casa molti titolari.

Lubiana (Slovenia)