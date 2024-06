45 squadre hanno presentato le richieste di ammissione alla serie A

BOLOGNA- Nella giornata di oggi è scaduto il termine valido per la presentazione dei moduli di ammissione ai Campionati di Serie A. La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A è per questo motivo al lavoro sui documenti consegnati dai Club, con la chiusura del verbale prevista entro la giornata di mercoledì 3 luglio. Il materiale sarà poi consegnato alla Federazione e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti all’80° Campionato Serie A Credem Banca.



Sono 45 i Club che hanno presentato richiesta di ammissione al 80° Campionato di Serie A.



Dodici di questi hanno fatto richiesta per disputare la SuperLega Credem Banca. Per la Serie A2, sono state consegnate quattordici domande di iscrizione, con Pallavolo Franco Tigani Palmi che ha fatto domanda di acquisto del titolo da Lupi Santa Croce.



In Serie A3 le richieste di iscrizione sono state 19, tra cui la neopromossa Molise Volley Campobasso, oltre a Joy Volley Gioia del Colle che ha fatto domanda di acquisto del titolo da Pallavolo Franco Tigano Palmi; sono escluse per il momento dal conteggio le altre neopromosse, Volley Reggio Calabria e Accademia Volley Ancona che, come previsto da regolamento, avranno tempo fino alle 12.00 di venerdì 28 giugno per presentare tutta la documentazione, in quanto vincitrici della terza ed ultima fase dei Play Off di Serie B.



Hanno invece depositato rinuncia di iscrizione alla Serie A3 Pallavolo Bologna e Pallavolo Motta, oltre alle neopromosse dalla Serie B Polisportiva Tuscania, Scanzorosciate Pallavolo e Pallavolo Caronno Pertusella.



Ecco la lista completa (con i nominativi societari) delle squadre che hanno presentato domanda d’iscrizione. La denominazione utilizzata durante il campionato verrà comunicata ad ammissione confermata.