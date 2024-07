Starting Six: l'Under 22 conquista un argento che vale oro

ROMA -La puntata al maschile di Staxting Six, in Olimpic Story, Samuele Papi ci racconta le sue quattro esperienze olimpiche a cominciare della maledetta edizione del 1996 e della cocente sconfitta in finale con l’Olanda. “Mazzata incredibile’ è la sintesi di quella giornata nelle parole di O’Fenomeno’.

Match&Play ci racconta del brillante argento Europeo della nazionale Under 22 che nella finale di Apeldoorn si sono dovuti arrendere alla Francia al quinto set dopo aver rimontato il doppio svantaggio. L’interminabile tie break, conclusosi 22-20, ha fatto festeggiare i transalpini ma i ragazzi di Fanizza possono andare orgogliosi di quanto fatto vedere nel torneo francese. Nelle parole del tecnico azzurro, intervistato dai colleghi della Fipav, l’orgoglio per il cammino della sua squadra e, naturalmente, la delusione per come è maturata la sconfitta.

Nel frattempo l’Under 18 di Monica Cresta, nell’Europeo di categoria ha centrato la quarta vittoria di fila superando anche la Grecia per 3-0, un percorso fin qui netto che lascia ben sperare per il proseguo del torneo.

In Beach Passion il trionfo in Coppa Italia di Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta che vincendo la tappa Gold di Montesilvano hanno alzato l’ambito trofeo. In finale battuti la prestigiosa coppia Lupo/Zaytsev che sta crescendo nel rendimento e nella consapevolezza dei propri mezzi, pronta a far sognare tutti gli appassionati.