Starting Six: l'Italia del Sitting chiude al quinto posto

ROMA- Nella puntata odierna di Staring Six il focus è sulla nazionale femminile di sitting volley che ha concluso le sue fatiche nel torneo paralimpico di Parigi conquistando un lusinghiero quinto posto che migliora il piazzamento di Tokyo (l’Italia tre anni fa fu sesta). Le ragazze di Amauri Ribeiro hanno dato tutto ed ottenuto il massimo risultato possibile visto che nel girone di qualificazione alle semifinali le azzurre si sono dovute confrontare con Cina e Stati Uniti, due colossi della disciplina che oggi giocheranno per la medaglia d’oro. Bosio e compagne, dopo aver battuto la Francia, sono uscite battute dal confronto con queste due corazzate ma hanno espresso un gioco brillante capace di mettere in difficoltà, in alcune fasi della partita, le più quotate avversarie. La vittoria sulla Slovenia nella finale per il quinto posto ha ribadito il ruolo di leaderschip del movimento europeo della nostra nazionale Campione d’Europa in carica.

Match&Play ci porta in Grecia dove la nazionale Under 20 Maschile ha fallito l’ingresso nella final four del campionato Europeo di categoria, in virtù delle sconfitte con Israele e Repubblica Ceca, ma ha onorato fino in fondo l’impegno chiudendo il torneo con due vittorie su Scozia e Grecia.

Prima Fila presenta i prossimi Mondiali 2025 che, per la prima volta in assoluto, vedrà in campo 32 formazioni maschili e 32 femminili. Saranno rappresentati ben 43 paesi diversi: 6 dall’Africa, 8 dall’Asia, 19 dall’Europa, 6 dal NORCECA e 4 dal Sud America. Il Campionato del mondo maschile si svolgerà nelle Filippine dal 12 al 28 settembre 2025, mentre il sorteggio dei giorni avrà luogo a Manila il 14 settembre 2024 alle 19:30 ora locali (13:30 italiane).

Il torneo femminile si giocherà in Thailandia.