Starting Six: al via la stagione dei Club

ROMA- Puntata di Starting Six dedicata all’imminente inizia dei campionati. Prima Fila ci avvicina all’appuntamento di venerdì 20 settembre a Courmayeur, dove verrà presentato il Campionato Femminile, ma dove contemporaneamente si svolgerà la Courmayeur Cup, che coinvolgerà Conegliano, Scandicci, Milano e Novara, le quattro formazioni più titolate d’Italia, in un torneo che sa tanto di Play Off, con in campo 11 campionesse Olimpiche. Finalissima in programma sabato 21 alle 20.30 su Rai Sport. Sabato 21 e domenica 22 al maschile si giocherà a Palazzo Wanny di Firenze Supercoppa Maschile, primo appuntamento ufficiale della stagione, con in campo Perugia, Piacenza, Trento e Monza, pronte a lottare per conquistare il primo titolo del 2024/2025 . In contemporanea a Roma nel Palazzetto di Viale Tiziano, la Roma Volley andrà a caccia di un posto nella prossima Challenge Cup organizzando ed ospitando il torneo Wevza che vedrà le giallorosse di Cuccarini sfidare due formazioni francesi, due spagnole ed una svizzera. La vincitrice staccherà il pass per la terza coppa europea. Nel weekend successivo, sabato 28 settembre, il Palaeur di Roma ospiterà la Supercoppa Femminile. Sfida stellare fra Conegliano, campione di tutto, e Milano di Paola Egonu. Match&Play ci racconta del sorteggio per il mondiale 2025, in programma nelle Filippine dal 12 al 29 settembre del prossimo anno, che vedrà l’Italia inserita nella Pool F con Ucraina, Belgio e Algeria.