Starting Six: 'Zorro' Zorzi presenta la stagione

Nella rubrica Prima Fila Pasquale Di Santillo lascia la presentazione ad un’icona della nostra pallavolo, quell’Andrea Zorzi protagonista assoluto per tanti anni del massimo campionato con le maglie di Parma e Milano, ed oggi apprezzato commentatore televisivo per Sky. L’intervista però ha inizio con un balzo indietro, al trionfo delle azzurre a Parigi e alla delusione derivata dal quarto posto degli azzurri di De Giorgi. “Zorro” non può che esaltare l’impresa di Egonu e compagne sottolineando il grande lavoro compiuto da Julio Velasco in pochi mesi. Passando a commentare la mancata conquista di una medaglia della squadra di De Giorgi, Zorzi mette in evidenza come fosse oggettivamente difficile aver ragione di una Francia in quel momento superiore a tutte le altre mentre qualcosa in più la nostra nazionale avrebbe potuto fare per conquistare il bronzo nella finale con gli Stati Uniti. Passando al campionato Zorzi si dice convinto della forza di Perugia che, come già dimostrato in Supercoppa, è in grado di ripetersi in tutte le competizioni. Trento è pronta a confermare, grazie soprattutto a Lavia e Michieletto, a confermare la propria solidità e ad essere l’alternativa più accreditata ai Block Devils. Dietro le corazzate Andrea vede diverse squadre sulla stessa linea che possono inserirsi nella lotta al vertice Piacenza, Milano, Civitanova, Modena, Monza e Verona, tutte competitive ma al contempo alla ricerca di una propria identità. Uno sguardo anche all’universo femminile con Conegliano su tutte e Milano di rincorsa, e Novara e Scandicci appaiono pronte a lottare ma certamente indietro. Zorzi è poi chiamato da Di Santillo a presentare la Champions League che lo stesso ‘Zorro’ sarà chiamato a commentare sulle reti Sky. Le novità di Milano e Monza, che faranno l’esordio nella competizione al fianco di Perugia, saranno tutte da seguire nella speranza che si ambientino presto in una competizione così difficile e particolare. L’Italia può puntare a ripetere la doppietta maschile/femminile dello scorso anno, con le formazioni turche da tenere d’occhio.

Match&Play presenta le sfide più interessanti del 1° turno di Superlega.