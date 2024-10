Un pieno d'entusiasmo per l'S3 nel parco di Selinunte

SELINUNTE (TRAPANI)- La tappa di Selinunte del Circuito 2024 del Volley S3 ha coniugato sport, promozione e cultura. L’evento organizzato nel parco archeologico più grande d’Europa ha coinvolto 2.500 ragazzi ed è stato un successo. Il grande abbraccio degli studenti e dei giovani pallavolisti siciliani è stato molto forte sui campi allestiti all’ombra del sito archeologico di Selinunte: in passato era una delle città più potenti della Magna Grecia e oggi è un sito archeologico capace di richiamare ogni anno oltre 350 mila visitatori in un contesto di natura incontaminata.

«A Selinunte cultura e sport si fondono in qualcosa di veramente magico e ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per rendere possibile tutto questo» ha dichiarato Adriano Bilato, vice presidente della Federazione italiana pallavolo.

La location del sito di Selinunte ha una vista spettacolare sul Mar Mediterraneo e i ragazzi sono rimasti impressionati da tanta bellezza. «È una grandissima emozione vedere questo parco pieno di questa bellissima gioventù ma anche di sport, aggregazione e cultura perché tutti possono essere accolti in uno scenario unico» ha aggiunto Rosalia Ventimiglia, assessore allo sport del Comune di Castelvetrano, mentre Antonio Locandro, presidente del comitato regionale Fipav Sicilia ha aggiunto che: «la Sicilia ha risposto come ci aspettavamo, invadendo pacificamente questo sito archeologico con numeri molto importanti: sul territorio dobbiamo cavalcare l’onda dell’oro olimpico e proprio per questo lavoreremo con i comitati territoriali per cercare di organizzare più tappe possibili dell’S3 perché lavorando con la base si può continuare a crescere».

I campi da gioco del Volley S3 hanno ospitato i ragazzi che hanno giocato insieme ad Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, affiancati dal gruppo degli smart coach siciliani.

«Stiamo crescendo tantissimo e il successo di questo evento lo dimostra, anche l’attività del nostro Comitato è in ripresa e rispetto allo scorso anno abbiamo registrato un aumento importante - ha assicurato Filippo Occhipinti, presidente del comitato territoriale Fipav di Trapani - è doveroso ringraziare la Fipav per questa tappa del Volley S3, un momento di crescita per noi e per il nostro territorio ».

Alla tappa di Selinunte sono intervenuti, tra gli altri, anche Antonella Vaccara, dirigente dell’Ufficio 11 ambito territoriale di Trapani dell’ufficio scolastico Sicilia, Valeria Ferranti, delegata del comitato parlimpico di Trapani e l’Onorevole Dario Safina, accompagnati da Felice Crescente, direttore parco archeologico di Selinunte. Nel villaggio del Volley S3 anche a Esa, con il Progetto Iride, che ha spiegato il meccanismo di orbita dei satelliti intorno alla Terra, e Campagna Amica (Coldiretti), che ha offerto la merenda ai ragazzi.